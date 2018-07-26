Девять голодающих шахтеров рудника в Забайкалье госпитализированы из-за проблем со здоровьем
Они и еще более 80 рабочих требуют выплатить им долги по зарплате, общая сумма которых составила 32 млн рублей.
Госпитализированные шахтеры Дарасунского рудника жаловались на головокружение и скачки давления, рассказали в Минздраве Забайкалья. Ухудшение здоровья случилось уже на третий день их голодовки. Остальные же 83 шахтера они планируют и дальше акцию протеста вплоть до выплаты зарплаты, которую они не получают с мая. Об этом агентству ТАСС подземный горный мастер буровзрывных работ Андрей Михейчев.
Дарасунский рудник входит в структуру ООО «Урюмкан». Главный экономист компании Ольга Майорова в интервью «Эху» объяснила проблемы с выплатой зарплаты тем, что «Промсвязьбанк», от которого зависит это решение, игнорирует их требования.
Представители «Промсвязьбанка», в свою очередь, в интервью «Эху» опровергли финансирование Дарасунского рудника. В пресс-службе кредитной организации сказали, что изначально выступали против сделки по покупке «Урюмканом» рудника, предсказывая негативный сценарий. Следствием же этого и стали задержки по выплате зарплаты, отметили в «Промсвязьбанке».
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, между тем, поручил подчиненным принять экстренные меры для погашения долга перед шахтерами.
Комментарии4
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ujdyjgjkmcrfz_vjnz 26 июля 2018 | 18:46
Слабоки сибиряки! Олежка Сенцов более 2 месяцев уже нечего не кушает и жив здоров и не кашляет, чувствуется в нём закалённый бандеровский характер.
chnch 26 июля 2018 | 18:58
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Ой, гавняшко всплыло! В игнор уродца!
chnch 26 июля 2018 | 18:55
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, между тем, поручил подчиненным принять экстренные меры для погашения долга перед шахтерами. - Ну молодец! Всей конторой переведите месячную зарплату шахтёрам( включая начальство до самого!) и проблема на пару лет решится.
ymnikymnik 26 июля 2018 | 19:11
За что голоду то ? Они же на свободе .