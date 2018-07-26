Девять голодающих шахтеров рудника в Забайкалье госпитализированы из-за проблем со здоровьем

Они и еще более 80 рабочих требуют выплатить им долги по зарплате, общая сумма которых составила 32 млн рублей.

Госпитализированные шахтеры Дарасунского рудника жаловались на головокружение и скачки давления, рассказали в Минздраве Забайкалья. Ухудшение здоровья случилось уже на третий день их голодовки. Остальные же 83 шахтера они планируют и дальше акцию протеста вплоть до выплаты зарплаты, которую они не получают с мая. Об этом агентству ТАСС подземный горный мастер буровзрывных работ Андрей Михейчев.

Дарасунский рудник входит в структуру ООО «Урюмкан». Главный экономист компании Ольга Майорова в интервью «Эху» объяснила проблемы с выплатой зарплаты тем, что «Промсвязьбанк», от которого зависит это решение, игнорирует их требования.

Представители «Промсвязьбанка», в свою очередь, в интервью «Эху» опровергли финансирование Дарасунского рудника. В пресс-службе кредитной организации сказали, что изначально выступали против сделки по покупке «Урюмканом» рудника, предсказывая негативный сценарий. Следствием же этого и стали задержки по выплате зарплаты, отметили в «Промсвязьбанке».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, между тем, поручил подчиненным принять экстренные меры для погашения долга перед шахтерами.