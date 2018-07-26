МИД России считает политзаключенной Бутину, арестованную в США по обвинениям в работе иностранным агентом
Министерство иностранных дел России считает политзаключенной Марию Бутину, арестованную в США по обвинениям в работе иностранным агентом. В МИДе преследование россиянки назвали «охотой на ведьм» и настаивают на ее немедленном освобождении.
Арест Марии Бутиной обусловлен исключительно политическими мотивами, а значит, она является политзаключенной, заявил замдиректора департамента информации и печати МИДа Артем Кожин. По его словам, дело против россиянки полностью сфабриковано. Оно появилось, цитата, «на волне кампании по очернению» России, возникшей после того как «определенные политические силы в США выдумали историю про российское вмешательство в американские выборы». Представитель дипломатического ведомства сообщил, что российский МИД заявил протест Госдепартаменту США в связи с «жесточайшим психологическим давлением», которое оказывается на Бутину. Кожин также подчеркнул, что доказательств ее вины нет, а все обвинения против россиянки построены на «вырванных из контекста выдержках из ее личной переписки в соцсетях».
29-летнюю Марию Бутину задержали в середине июля. Ее обвиняют в сговоре и работе агентом иностранного государства без регистрации при американском Минюсте. Следствие считает, что Бутина в течение двух лет действовала по указанию российского чиновника, используя свои связи в США для продвижения интересов России. Ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Сама Бутина заявила в суде о своей невиновности, а связи в США она объяснила учебой в местном университете по специальности «международные отношения».
Защита Марии Бутиной намерена добиваться ее освобождения из-под стражи в ожидании дальнейшего разбирательства по делу. Следующее заседание суда назначено на 10 сентября.
Комментарии15
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zaxs 26 июля 2018 | 18:34
Свободу Анжеле Дэвис! Надо бы демонстрации еще по всей РФ организовать.
danko1 26 июля 2018 | 18:36
А МИД России не считает преступлением, что россиян в России, работающих во благо россиян, считают иностранными агентами?
И такое заступничество МИДа и Кремля только выдает, что Бутина работала в США по их заданию.
За обычных граждан ни МИД, ни Кремль никогда не заступаются.
danko_voila 26 июля 2018 | 18:39
danko1: старуха трепло вешайся.
testmeter 26 июля 2018 | 18:39
Разопнут ее проклятые жидобандеровские пиндосы. В трусиках
sergo_25_26 26 июля 2018 | 18:43
Так они и Бута считают политическим. А Бутина ехала спасать своего Бута, значит тоже политическая, все верно МИД считает - до десяти почти уже без ошибок.
seryj_wolk 26 июля 2018 | 19:02
sergo_25_26: Лично я, как и большинство людей, больше доверяю американской юстиции, чем лживым рфским мидакам во главе с гнусавой лошадью. Но то, что Бутину они считают ведьмой, очень интересно.
amstaff_30rus 26 июля 2018 | 18:47
Правильно считает. Она и есть политзаключенная.
fresh_breeze 26 июля 2018 | 18:49
Нет никаких причин сомневаться в том, что, во-первых, Мария Бутина политзаключённая; а во-вторых, не единственная политзаключённая из России в американских узилищах.
compare 26 июля 2018 | 19:09
fresh_breeze: а что,вам подлинно известно,сколько еще "анжел дэвисов" "томятся в узи-лищах"? поделитесь,чернокожий борец за правду "во всем мире",тэкскэжть...
spbdweller 26 июля 2018 | 18:57
А в путираше политзеков нет, они только в других странах бывают.
glotov 26 июля 2018 | 19:02
Америке не довелось пребывать в дремучем средневковье, вот они и пытаются наверстать упущенное. Инквизиторством попахивает.
semper_fidelis 26 июля 2018 | 19:03
Бутиной вменяют то, что в УК РСФСР называлось "связями, ведущими к подозрению в шпионаже". Статья 58-6, если не ошибаюсь. Но криков либерды о репрессиях, беззакониях и скором крахе США чего-то не слыхать. Парадокс!
compare 26 июля 2018 | 19:12
semper_fidelis: охолонись,похмелись и подумай: неужели,из-за "маши" может крах Америки? если так.то они вполне обоснованно изолировали ее-кому нужен такой "крах-перетрах"?
compare 26 июля 2018 | 19:05
"охотой на ведьм"? так что,она-"ведьма"?!
andre_klimov 26 июля 2018 | 19:22
compare:
"Ведьма" - от слова "ведать". Слишком много ей известно. Она, безусловно, "упёртая путинистка!", но не совсем идиотка - и под присягой (угрозой куда как более сурового наказания за ложь под присягой), может и "запеть".