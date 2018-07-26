МИД России считает политзаключенной Бутину, арестованную в США по обвинениям в работе иностранным агентом

Министерство иностранных дел России считает политзаключенной Марию Бутину, арестованную в США по обвинениям в работе иностранным агентом. В МИДе преследование россиянки назвали «охотой на ведьм» и настаивают на ее немедленном освобождении.

Арест Марии Бутиной обусловлен исключительно политическими мотивами, а значит, она является политзаключенной, заявил замдиректора департамента информации и печати МИДа Артем Кожин. По его словам, дело против россиянки полностью сфабриковано. Оно появилось, цитата, «на волне кампании по очернению» России, возникшей после того как «определенные политические силы в США выдумали историю про российское вмешательство в американские выборы». Представитель дипломатического ведомства сообщил, что российский МИД заявил протест Госдепартаменту США в связи с «жесточайшим психологическим давлением», которое оказывается на Бутину. Кожин также подчеркнул, что доказательств ее вины нет, а все обвинения против россиянки построены на «вырванных из контекста выдержках из ее личной переписки в соцсетях».

29-летнюю Марию Бутину задержали в середине июля. Ее обвиняют в сговоре и работе агентом иностранного государства без регистрации при американском Минюсте. Следствие считает, что Бутина в течение двух лет действовала по указанию российского чиновника, используя свои связи в США для продвижения интересов России. Ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Сама Бутина заявила в суде о своей невиновности, а связи в США она объяснила учебой в местном университете по специальности «международные отношения».

Защита Марии Бутиной намерена добиваться ее освобождения из-под стражи в ожидании дальнейшего разбирательства по делу. Следующее заседание суда назначено на 10 сентября.