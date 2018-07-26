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18:15, 26 июля 2018

Избитый в ярославской колонии заключенный Евгений Макаров опасается за свою жизнь

Он считает, что после того, как была обнародована видеозапись пыток, его могут убить, представив дело как суицид. Об этом «Эху» рассказал уполномоченный по правам человека в ярославской области Сергей Бабуркин.

В ближайшее время Бабуркин намерен проверить, как выполняется распоряжение об обеспечении безопасности Макарова.
Ситуацией с пытками в ярославской колонии сегодня возмутилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала тщательно расследовать преступление и задуматься о реформе ФСИН.

Преступник, возможно, заслуживает наказания, но разрушения здоровья и личности не заслуживает никто. Об этом сегодня на страницах газеты «Ведомости» рассуждает доцент Высшей школы экономики в Петербурге Элла Панеях.
Вопрос об избиении заключенного в ярославской колонии был поднят накануне – на заседании комитета ООН против пыток. От России потребовали предоставить информацию о том, кто ведет расследование и когда оно будет завершено. В эти дни в Женеве комитет ООН против пыток рассматривает доклад Москвы о выполнении соответствующей конвенции.

Отчет в комитет против пыток ООН представляют все страны, входящие в организацию. Это происходит раз в 5 лет. Каждая страна получает рекомендации, которые необходимо исполнить в течение этого периода.

Комментарии

13

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jetsam 26 июля 2018 | 18:32

Не боись, Евгений Макаров!!
за твою жизнь уже опасается сама Матвиенко.
так что твое дело в стака.. то бишь, шляпе.

---
Ты чавой-то сам не свой,
Не румяный, не живой!..
Али швед под Петербургом,
Али турок под Москвой?..

Съешь осиновой коры --
И взбодришься до поры:
Чай, не химия какая,
Чай, природные дары!

--- (с) Л.Филатов

irdo 26 июля 2018 | 18:32

Палачи не успокоятся.

buzukin1912 26 июля 2018 | 18:39

irdo: Вам самое время сдриснуть на ту сторону. Если дети согласны прокормить...

irdo 26 июля 2018 | 19:12

buzukin1912:
Вам пора бы вспомнить, что страна советов почила в бозе вместе с профсоюзными домуправшими,
лезшими с советами во все замочные скважины.

zorkin75 26 июля 2018 | 18:40

irdo: Их всех вместе надо посадить в одно СИЗО,а то у ментов свои элитные ментярские, красные.Вот там бы они и разрешили свой спор кто кого оскорбил.

jetsam 26 июля 2018 | 18:38

@Каждая страна получает рекомендации,
которые необходимо исполнить в течение этого периода. @
ржу, не могу (с)

kunst54 26 июля 2018 | 18:41

"Преступник, возможно, заслуживает наказания" - но такого наказания, которое установил суд, а не истязаний головорезами и садистами в погонах.

chnch 26 июля 2018 | 18:51

kunst54: А Вас слово " возможно" совсем не смутило? Про "в пагонах" и Матвиенко сказала. А вот ""Преступник, ВОЗМОЖНО, заслуживает наказания" ухо /глаз/ не режет?

ujdyjgjkmcrfz_vjnz 26 июля 2018 | 18:52

kunst54: Вначале он практиковался на таких как у тебя шкурах и насиловал твоих женщин, а теперь заговорил об гуманизме к нему и ментовском произволе. Не будет у народа скощухи к Макаровым - их место в аду, который нужно им делать и на земле.

jetsam 26 июля 2018 | 19:13

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: вы ошибаетесь.
===
Он сидит по ст. 111 за избиение человека, который напал на его девушку.
===
если он и насиловал, то - только вас и следствию сие неизвестно
- идите в суд, или это он вас избил за девушку?

.

kukrynx 26 июля 2018 | 18:56

kunst54: пожалеем этих нечеловеков. У садистов оч. тяжёлая работа.
Они на пенсию выходят раньше шахтёров.

sasass 26 июля 2018 | 18:53

ФСИН - это тайная зондеркоманда и о ее существовании народ не знает ничего...

drgonish 26 июля 2018 | 19:00

Говорят, что этот "опасающийся" - гастролер, и уже был бит в других колониях.

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