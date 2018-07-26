Избитый в ярославской колонии заключенный Евгений Макаров опасается за свою жизнь

Он считает, что после того, как была обнародована видеозапись пыток, его могут убить, представив дело как суицид. Об этом «Эху» рассказал уполномоченный по правам человека в ярославской области Сергей Бабуркин.

В ближайшее время Бабуркин намерен проверить, как выполняется распоряжение об обеспечении безопасности Макарова.

Ситуацией с пытками в ярославской колонии сегодня возмутилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала тщательно расследовать преступление и задуматься о реформе ФСИН.

Преступник, возможно, заслуживает наказания, но разрушения здоровья и личности не заслуживает никто. Об этом сегодня на страницах газеты «Ведомости» рассуждает доцент Высшей школы экономики в Петербурге Элла Панеях.

Вопрос об избиении заключенного в ярославской колонии был поднят накануне – на заседании комитета ООН против пыток. От России потребовали предоставить информацию о том, кто ведет расследование и когда оно будет завершено. В эти дни в Женеве комитет ООН против пыток рассматривает доклад Москвы о выполнении соответствующей конвенции.

Отчет в комитет против пыток ООН представляют все страны, входящие в организацию. Это происходит раз в 5 лет. Каждая страна получает рекомендации, которые необходимо исполнить в течение этого периода.