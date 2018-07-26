Замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк, по некоторым данным, подал в отставку

Об этом со ссылкой на источники сообщило издание РБК. Согласно этим данным, официальное решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета. При этом об исключении из партии речи не идет. Железняк оказался в числе представителей Единой России, которые не пришли на рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе. Сообщалось, что он находится на больничном, однако источники Дождя рассказали, что Железняк отказался голосовать за повышение пенсионного возраста и поэтому пропустил заседание.

Уход Железняка не станет большой потерей и никак не отразится на жизни партии. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог, член высшего совета Единой России Дмитрий Орлов.

Вне зависимости от причин, которыми руководствовался Железняк, этот жест может стать для него выигрышным, — сказал в эфире «Эха» политолог Алексей Малашенко.

Напомню, на голосовании по пенсионной реформе, помимо Железняка, не пришли еще несколько депутатов. Против законопроекта единственной из представителей партии проголосовала Наталья Поклонская. Лидер фракции Единая Россия Сергей Неверов сегодня заявил, что Поклонская должна определиться по поводу сдачи депутатского мандата в связи с нарушением фракционной дисциплины.

Ну а другие коллеги Поклонской – депутаты от Единой России сегодня сорвали заседание комиссии под ее руководством. Они не пришли. Источники газеты Ведомости рассказали, что это был сознательный бойкот. Поклонская пообещала пожаловаться председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Может быть, в детском саду такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам, но здесь – серьезная организация, парламент страны», — сказала депутат в интервью агентству Интерфакс.