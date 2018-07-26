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18:14, 26 июля 2018

Замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк, по некоторым данным, подал в отставку

Об этом со ссылкой на источники сообщило издание РБК. Согласно этим данным, официальное решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета. При этом об исключении из партии речи не идет. Железняк оказался в числе представителей Единой России, которые не пришли на рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе. Сообщалось, что он находится на больничном, однако источники Дождя рассказали, что Железняк отказался голосовать за повышение пенсионного возраста и поэтому пропустил заседание.
Уход Железняка не станет большой потерей и никак не отразится на жизни партии. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог, член высшего совета Единой России Дмитрий Орлов.

Вне зависимости от причин, которыми руководствовался Железняк, этот жест может стать для него выигрышным, — сказал в эфире «Эха» политолог Алексей Малашенко.

Напомню, на голосовании по пенсионной реформе, помимо Железняка, не пришли еще несколько депутатов. Против законопроекта единственной из представителей партии проголосовала Наталья Поклонская. Лидер фракции Единая Россия Сергей Неверов сегодня заявил, что Поклонская должна определиться по поводу сдачи депутатского мандата в связи с нарушением фракционной дисциплины.
Ну а другие коллеги Поклонской – депутаты от Единой России сегодня сорвали заседание комиссии под ее руководством. Они не пришли. Источники газеты Ведомости рассказали, что это был сознательный бойкот. Поклонская пообещала пожаловаться председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Может быть, в детском саду такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам, но здесь – серьезная организация, парламент страны», — сказала депутат в интервью агентству Интерфакс.

Комментарии

16

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jetsam 26 июля 2018 | 18:23

подал, не подал, федот, да не тот...
млять, в ромашку играем или страной управляем?
что, телефон и телеграм уже враги захватили?
а аська - сдохла? а вотцап?

делают тут тайну из пука...

danko_voila 26 июля 2018 | 18:44

jetsam: где бабка данко1 спец генсоветах?

nowyrusic 26 июля 2018 | 18:25

Для Единой России никто и ничто не станет большой потерей и никак не отразится на жизни партии.
Потому что это не партия единомышленников и сборище карьеристов-бюрократов без убеждений.

luger_max_otto 26 июля 2018 | 18:38

Ну и хрен с ним, он даже с обязанностями замполита роты не справлялся в свое время. Та еще биография у этой политической прошмандовки.

sasha2011 26 июля 2018 | 19:33

luger_max_otto:
Так там других не держат...

sadda 26 июля 2018 | 18:30

Мутная история. Понятно что Железняка пенсионная реформа волнует меньше всего, как и все остальное, касающееся жизни народа. Он хорошо нагреб будучи в системе ЕР, так что не пропадет.
Может, решил потихоньку начать линять. Дочери в Европе живут, там и недвижимость прикуплена.

(комментарий скрыт)

zorkin75 26 июля 2018 | 18:31

Нельзя так,направо и налево раскидываться пуцриотами,Единая Россия!А то что будет вместе с вашей собственностью в Монако,не простые ж свинорусы с урезанными пенсиями будут вас защищать?

compare 26 июля 2018 | 18:31

может,он знает что-то,чего не знают многие другие?

sparky 26 июля 2018 | 18:34

Может Железняк к дочкам собрался, вот помаленьку швартовы отдает.

ts 26 июля 2018 | 18:35

Поклонская начинает становиться положительной героиней...

jetsam 26 июля 2018 | 18:41

ts: именно.
молода. стройна. красива.
вот матвиенко уже засаду первой почуяла - демарш с ФСИН
это ответка наташке.
а то ведь подсидит, как пить дать...

vladimir1967 26 июля 2018 | 18:42

Ошиблась Поклонская госдура не является серьезной организацией, клоун на на клоуне сидит и клоуном погоняет..

paol 26 июля 2018 | 18:43

И в процессе представленья
Создается впечатленье,
что куклы могут сами говорить.

Мне кажется, что кто то должен в случае чего организовывать митинги и сливать протесты. Вот выбрали двоих.

sasass 26 июля 2018 | 18:45

Серые лидеры крысиного сообщества пытаются в превратиться в альбиносов и сбежать с тонущего дредноута...

spbdweller 26 июля 2018 | 19:02

Сергей Неверов сегодня заявил, что Поклонская должна определиться по поводу сдачи депутатского мандата
-----------------
Клоун, мля, мандат ей Путин выдавал, и не Неверову его у нее забирать.

tinon 26 июля 2018 | 19:32

spbdweller:
Он свои слова то и дело взад забирает - что ему любой мандат: поцан дал - поцан взял. Нормальный ход.

(комментарий скрыт)

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