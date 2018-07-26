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18:03, 26 июля 2018

В России могут закрыться все визовые центры

К этому могут привести поправки в закон о порядке выезда и въезда в страну, которые внесли на прошлой неделе депутаты-единороссы. Поправки предполагают обязательную аккредитацию всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Критерии аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов, вероятно, не сможет ее получить, — рассказала «Эху» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Авторами поправок стали председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и член комитета Олег Морозов. Они считают, что аккредитация визовых центров нужна для защиты интересов заявителей. С инициативой об аккредитации визовых центров выступили представители «Единой России», сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов. Необходимость принятия законопроекта они объясняют заботой о гражданах. На реформу отрасли законодателей вдохновил китайский опыт, о чем они пишут в пояснительной записке. Авторы отмечают возросшие деловые и культурные связи между странами, что вынуждает совершенствовать систему выдачи виз. По их мнению, отрасль не отрегулирована должным образом, необходимой сейчас регистрации как юридического лица недостаточно для нормального функционирования учреждения. Аккредитация, порядок которой будет готовить правительство, позволит повысить качество предоставляемых визовыми центрами услуг, усилит контроль с целью защиты прав и законных интересов граждан, сократит случаи незаконного распространения личных данных. Сенаторы подчеркивают, что к биометрическим данным, которые, к примеру, требуются для визы в ЕС, установлены повышенные требования по охране. Как отмечается в пояснительной записке, новеллы ни в какой мере не ограничат права граждан на свободу передвижения, но при этом позволят обеспечить на более высоком уровне их защиту. Законопроект соответствует всем международным соглашениям с Россией и не повлечет дополнительных затрат со стороны государства. Условия для аккредитации визового центра следующие: не более 20% иностранного участия в капитале, опыт работы на рынке от трех лет, сертифицированное оборудование для сбора данных, представительства не менее чем в 20 городах. Компании, работающие без лицензии, ждут штрафы. Законопроект будет рассматриваться в осеннюю сессию.

Комментарии

67

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gregor 26 июля 2018 | 19:01

Кто не успеет , тот останется за колючкой .
Думайте ,друзья ,думайте и решайте ,не то будет поздно и никогда себе этого не простите , вернее ваши дети и внуки вам не простят .
Надо принимать решение ,пока ещё открыто .

semper_fidelis 26 июля 2018 | 19:10

Кто-нибудь из либерды, прежде чем биться в истерике, текст законопроекта читал? Может аргументированно возразить хоть по одному пункту?

navsegda 26 июля 2018 | 19:19

semper_fidelis: а тебе хоть ссы в глаза , и всё божья роса , никакого критического восприятия , всё что ни напишут в гос дуре всё прекрасно , да

wojskowy Марек Качоровски 26 июля 2018 | 19:21

semper_fidelis: Сам-то прочитал? Ты хоть представляешь себе, что значит "представительство не менее чем в 20 городах" , а значит это одно, что надо вложить миллионы рублей, а потом драть с ГРАЖДАН РОССИИ немалые деньги за предоставление услуг" . Про китайский опыт это здорово, там эта система работает по принципу 70-х годов СССР, "замучаешься пыль глотать" и документы оформлять. ЕС вам не в пример, где получения визы практиче ски не требует никаких усилий. Опыт Китай, не смешно? Так ещё Сомали и ЧАД имеются со своим опытом.

zorkin75 26 июля 2018 | 19:22

semper_fidelis: Либералы в хрестоматийном смысле никогда в Сряшкожопе не существовали.Так что истерика у вас преждевременна.

pravdatut 26 июля 2018 | 19:24

Теперь введут анкеты в 6 экземплярах, которые необходимо заполнять за 6 месяцев до заявки на поездку и лучше состоять в партии Едросс.

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