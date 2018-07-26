В России могут закрыться все визовые центры

К этому могут привести поправки в закон о порядке выезда и въезда в страну, которые внесли на прошлой неделе депутаты-единороссы. Поправки предполагают обязательную аккредитацию всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Критерии аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов, вероятно, не сможет ее получить, — рассказала «Эху» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Авторами поправок стали председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и член комитета Олег Морозов. Они считают, что аккредитация визовых центров нужна для защиты интересов заявителей. С инициативой об аккредитации визовых центров выступили представители «Единой России», сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов. Необходимость принятия законопроекта они объясняют заботой о гражданах. На реформу отрасли законодателей вдохновил китайский опыт, о чем они пишут в пояснительной записке. Авторы отмечают возросшие деловые и культурные связи между странами, что вынуждает совершенствовать систему выдачи виз. По их мнению, отрасль не отрегулирована должным образом, необходимой сейчас регистрации как юридического лица недостаточно для нормального функционирования учреждения. Аккредитация, порядок которой будет готовить правительство, позволит повысить качество предоставляемых визовыми центрами услуг, усилит контроль с целью защиты прав и законных интересов граждан, сократит случаи незаконного распространения личных данных. Сенаторы подчеркивают, что к биометрическим данным, которые, к примеру, требуются для визы в ЕС, установлены повышенные требования по охране. Как отмечается в пояснительной записке, новеллы ни в какой мере не ограничат права граждан на свободу передвижения, но при этом позволят обеспечить на более высоком уровне их защиту. Законопроект соответствует всем международным соглашениям с Россией и не повлечет дополнительных затрат со стороны государства. Условия для аккредитации визового центра следующие: не более 20% иностранного участия в капитале, опыт работы на рынке от трех лет, сертифицированное оборудование для сбора данных, представительства не менее чем в 20 городах. Компании, работающие без лицензии, ждут штрафы. Законопроект будет рассматриваться в осеннюю сессию.