В Турции задержан подозреваемый по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова
В Турции задержан подозреваемый по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Это сотрудник правоохранительных органов. По данным следствия, он состоял в ячейке организации Фетхулаха Гюлена, в которую входил также непосредственный убийца посла Мевлют Алтынташ.
Напомним, Андрей Карлов был убит в декабре 2016-го года во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства в Анкаре.
Комментарии2
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jetsam 26 июля 2018 | 18:03
хм. сколько же их, третий уже?
11.01.2018, 10:56
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В Турции пойман ключевой подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
...
Турецкая полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности
к убийству российского посла Андрея Карлова.
--- (с) нтв
"еще одного" было еще 11.01.2018 * сейчас уже либо третий либо третий+NN
кто следит за этим делом? сколько там?
zorkin75 26 июля 2018 | 18:05
Если Турция не способна повлиять на захват Крыма Россией,она делает это своеобразно,по-восточному.Устраняя посла страны-оккупанта.