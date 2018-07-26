В Турции задержан подозреваемый по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Это сотрудник правоохранительных органов. По данным следствия, он состоял в ячейке организации Фетхулаха Гюлена, в которую входил также непосредственный убийца посла Мевлют Алтынташ.

Напомним, Андрей Карлов был убит в декабре 2016-го года во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства в Анкаре.