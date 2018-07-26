Российский «Форбс» обратился в прокуратуру Москвы, заявив об изъятии из журнала статьи о братьях Магомедовых

Сотрудники редакции российского «Форбс» обратились в прокуратуру Москвы, заявив об изъятии из журнала статьи о братьях Магомедовых. Об этом РБК сообщил исполняющий обязанности главного редактора издания Николай Мазурин. По его словам, материал был подготовлен журналистами «Форбс» и опубликован на сайте издания 26-го июня, но в печать свежий номер вышел с другой статьей. Издатель журнала, группа AGMG, сослалась на рекомендации юридической службы. По ее мнению, эта статья вызвала бы серию исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, неприкосновенности частной жизни и представляла собой большие экономические риски.