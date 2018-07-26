Российский «Форбс» обратился в прокуратуру Москвы, заявив об изъятии из журнала статьи о братьях Магомедовых
Сотрудники редакции российского «Форбс» обратились в прокуратуру Москвы, заявив об изъятии из журнала статьи о братьях Магомедовых. Об этом РБК сообщил исполняющий обязанности главного редактора издания Николай Мазурин. По его словам, материал был подготовлен журналистами «Форбс» и опубликован на сайте издания 26-го июня, но в печать свежий номер вышел с другой статьей. Издатель журнала, группа AGMG, сослалась на рекомендации юридической службы. По ее мнению, эта статья вызвала бы серию исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, неприкосновенности частной жизни и представляла собой большие экономические риски.
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jetsam 26 июля 2018 | 17:43
чего только не изымают у россиян.
и 400кг кокса в чемоданах
и статью в журнале...
а нынче еще лучше: целого мужчину выбросили
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Антонио: (под хмельком, держит в руках горшок с помятыми левкоями). Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!
Граф: Что тебе, Антонио!
Антонио: Прикажите, наконец, забрать решетками окна что выходят в сад.
Из этих окон выбрасывают всякую-то всячину,
а нынче еще лучше: целого мужчину выбросили.
--- (с) Бомарше. Безумный день или женитьба Фигаро