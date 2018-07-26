В Чечне суд оставил в силе продление ареста главе грозненского отделения «Мемориала» Оюбу Титиеву до 22-го декабря

Об этом правозащитная организация сообщает в своем телеграм-канале. На сегодняшнем заседании в качестве свидетелей выступили шесть сотрудников полиции, которые на бОльшую часть вопросов ответили «не знаю», «не помню» и «спросите у начальства». Никто из них в задержании Титиева не участвовал. Следующее заседание назначено на 1 августа.

Напомним, правозащитника обвиняют в хранении наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.