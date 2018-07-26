В Чечне суд оставил в силе продление ареста главе грозненского отделения «Мемориала» Оюбу Титиеву до 22-го декабря
Об этом правозащитная организация сообщает в своем телеграм-канале. На сегодняшнем заседании в качестве свидетелей выступили шесть сотрудников полиции, которые на бОльшую часть вопросов ответили «не знаю», «не помню» и «спросите у начальства». Никто из них в задержании Титиева не участвовал. Следующее заседание назначено на 1 августа.
Напомним, правозащитника обвиняют в хранении наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.
Комментарии5
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tks 26 июля 2018 | 17:43
Пьеса "Суд по-путински".
1 акт, 1 действие, 1 сцена, 2 реплики.
Сотрудники МВД:
- «Не знаю», «не помню» и «спросите у начальства»...
Суд:
- У суда нет оснований не доверять показаниям сотрудников полиции.
Занавес.
venezianez49 26 июля 2018 | 17:56
Похоже, что в этом "мемориале" нашёл себе приют не один уголовник.
Давно назрела необходимость копнут поглубже эту "организацию" (иностранного агента).
srk2658lu 26 июля 2018 | 18:03
venezianez49: //Похоже//
И откуда в голове педагога родилось такое умозаключение?
zorkin75 26 июля 2018 | 17:59
Кто ответит на загадку-сколько минут проживёт РАК после исчезновения Пуйла,если не успеет съебать....я в ОАЭ? ,тому 1000 баксов.
srk2658lu 26 июля 2018 | 18:00
"не помню", "не знаю", "спросите у начальства"?
Это что, демонстрация непричастности честных чеченцев к делу Титиева?