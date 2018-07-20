Forbes заявили об обращении в прокуратуру в связи с исчезнувшей статьей журналистов о бизнесе Магомедовых
В редакции Forbes заявили об обращении в прокуратуру в связи с исчезнувшей статьей «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской о бизнесе братьев Магомедовых. Это подтвердил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и. о. главного редактора «Forbes» Николай Мазурин.
«Я сдавал номер со статьей, вчера номер вышел, и я увидел, что статьи там нет. Я считаю, что это нарушение закона о СМИ, и в связи с этим обратился в прокуратуру. Мы вместе с авторами статьи написали заявление-жалобу, чтобы прокуратура разобралась, было ли нарушение закона о СМИ и установила виновных», — сказал Н.Мазурин.
Он воздержался от каких-либо подробных комментариев по инциденту.
30 марта стало известно о задержании совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова по подозрению в хищении бюджетных средств. Им вменяются создание или участие в преступном сообществе, мошенничество, а также растрата.
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