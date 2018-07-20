«Промсвязьбанк» опроверг информацию о финансировании «Дарасунского рудника»

«Промсвязьбанк» опроверг информацию о финансировании ООО «Дарасунский рудник», рабочие которого объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Банк никогда не финансировал проект «Дарасунский рудник» группы компаний «Урюмкан». Собственники группы компаний в 2017 году приобрели «Дарасунский рудник» вопреки позиции банка, учитывающей анализ конъюнктуры рынка золотодобычи и высокую волатильность цен на золото», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что «эти рекомендации были полностью проигнорированы», и сделка все же состоялась. «Негативный сценарий, о котором банк предупреждал собственников группы компаний «Урюмкан», полностью реализовался. «Дарасунский рудник» столкнулся с задержкой по выплате зарплат шахтерам», — подчеркнули в пресс-службе.

В кредитной организации разъяснили, что теперь менеджмент компании пытается решить проблему за счет средств, выданных банком другим компаниям группы – «Урюмкан» и Дархан, которые соблюдают условия кредитных договоров".

«Нецелевое использование средств может вызвать ухудшение финансовой модели развития предприятий «Урюмкан» и «Дархан», что повлечет еще большие негативные социальные последствия, но при этом не решит проблем, сложившихся на «Дарасунском руднике», — заключили в «Промсвязьбанке».