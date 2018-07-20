Заключенный Ярославской колонии Макаров опасается за свою жизнь – омбудсмен

Заключенный ярославской колонии Евгений Макаров опасается за свою жизнь после публикации видео с пытками в соцсетях. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Общие ощущения Макарова, когда я его посещал, были таковы, что он может получить угрозы жизни, а еще что эти намерения могут быть реализованы», — сообщил С.Бабуркин.

Омбудсмен сказал, что передал обращения Макарова в Генпрокуратуру, Следственный комитет России и в дирекцию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Он также напомнил, что после встречи замдиректора ФСИН Анатолия Рудого и председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова с Е.Макаровым 23 июля в ходе посещения колонии, А.Рудый дал «указания своим подчиненным обеспечить безопасные условия содержания для Макарова до окончания отбывания им срока».

Ранее в сети было обнародовано видео с пытками Е.Макарова сотрудниками ярославской колонии. Адвокат, раздобывшая видео, вскоре покинула Россию из-за поступающих в ее адрес угроз.