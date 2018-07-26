Уход депутата Железняка с поста замсекретаря генсовета «Единой России» «не критичен» для партии – политолог

Уход замсекретаря генсовета «Единой России» Сергея Железняка с поста не является критичным для партии. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«С точки зрения тех изменений, которые были в руководстве «Единой России» в последние месяцы уход Железняка не критичен», — сообщил М.Виноградов.

Он добавил, что уход С.Железняка происходит по «мягкому сценарию», без публичных разборов. Депутат не лишится своего членства в партии. «Это сигнал партийному аппарату о том, что высшие должностные лица в партаппарате не должны занимать позицию вразрез с пенсионной реформой. Партия по этому вопросу определилась», — уточнил эксперт.

М.Виноградов также добавил, что ситуация с Железняком протекает в таком «мягком» формате из-за самой пенсионной реформы, которая вызывает раскол в обществе. Он сказал, что остается ждать сентябрьских выборов, которые покажут, имеем ли мы дело с качественными изменениями в настроении населения.

Ранее сообщалось, что Сергей Железняк отсутствовал на заседании Госдумы 19 июля, когда принимался в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.