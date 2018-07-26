Уход депутата Железняка с поста замсекретаря генсовета «Единой России» «не критичен» для партии – политолог
Уход замсекретаря генсовета «Единой России» Сергея Железняка с поста не является критичным для партии. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«С точки зрения тех изменений, которые были в руководстве «Единой России» в последние месяцы уход Железняка не критичен», — сообщил М.Виноградов.
Он добавил, что уход С.Железняка происходит по «мягкому сценарию», без публичных разборов. Депутат не лишится своего членства в партии. «Это сигнал партийному аппарату о том, что высшие должностные лица в партаппарате не должны занимать позицию вразрез с пенсионной реформой. Партия по этому вопросу определилась», — уточнил эксперт.
М.Виноградов также добавил, что ситуация с Железняком протекает в таком «мягком» формате из-за самой пенсионной реформы, которая вызывает раскол в обществе. Он сказал, что остается ждать сентябрьских выборов, которые покажут, имеем ли мы дело с качественными изменениями в настроении населения.
Ранее сообщалось, что Сергей Железняк отсутствовал на заседании Госдумы 19 июля, когда принимался в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.
Комментарии8
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sadda 26 июля 2018 | 17:29
Меньше всего верю что Железняка волнует пенсионная реформа. Да ему на все плевать кроме собственных карманов.
Так что тут в чем-то другом собака зарыта.
midnightblues 26 июля 2018 | 17:37
sadda: Но все же
asyrj 26 июля 2018 | 17:33
Уход партии "Единая Россия" в Ж... -
все едино для России.
buva53 26 июля 2018 | 17:39
О да - там этого говна навалом!
anatoli_antibandera21 26 июля 2018 | 17:41
Мало того,что не критичен,так он ещё и в России не нужен.
serkhao10 26 июля 2018 | 17:42
Неужели даже у таких прожжённых подлецов совесть проснулась?
Верится с трудом.
zorkin75 26 июля 2018 | 17:43
У Железняка собственность и дети где нужно в какой стране,он не пострадает.Таким как Железняк и Абрамович Госдуре давно пора изобрести соответствующие звания.Ну,например-"Заслуженный патриот России".
amanzhol_lt 26 июля 2018 | 18:03
железка в Альбион засобирамши