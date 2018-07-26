«Единая России» предложил поправки к федеральному закону, из-за которых могут закрыться все визовые центры России
Поправка в закон о порядке выезда и въезда в Россию от депутатов «ЕдРа» может закрыть иностранные визовые центры. Она предполагает новый фильтр, который сейчас соответствующие компании пройти не могут, — сказала «Эху» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Ирина Тюрина добавила, что закрытие визовых центров может привести о образованию огромных очередей, поскольку в России их гораздо больше, чем консульств.
Комментарии8
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midnightblues 26 июля 2018 | 17:25
И это правильно
Холопы должны жрать из лоханки-а умники уехать=
как моя семья
На чем раскланиваюсь
zebumniza 26 июля 2018 | 17:27
Следующим шагом будут выездные визы. Зачем они это делают? От злости или от глупости?
wojskowy Марек Качоровски 26 июля 2018 | 17:42
Создаётся впечатление что Депутаты от Единой России на 100% неадекватные. Когда сократилось количество сотрудников в Посольстве США и было сокращено количество Консульств, Дума вопила, что подлые "пиндосы" специально устроили очереди за визами, а несчастные граждане России теперь должны стоять в очередях чуть ли не месяц. Теперь они предлагают закрыть визовые центры. Естественно очереди за визами в большинство стран резко возрастут. И кто это поедет из Сибири и с Урала в Москву, что бы получить визу? "Назло бабушке уши отморожу" Да уж, это точно: "Человеческая глупость беспредельна".
ab40 26 июля 2018 | 17:56
wojskowy: Не надо путать глупость с подлостью.
wojskowy Марек Качоровски 26 июля 2018 | 18:00
ab40: Понимаю, но ситуация в том, что как говорят на Руси"Хрен редьки не слаще". Да там глупость с подлостью в обнимку ходят.
sokal123 26 июля 2018 | 17:44
Пахан постепенно закрывает страну -так спокойнее. Конечно всякие Песковы -дочки и другая гадость будут вовсю колесить по Европе.
zorkin75 26 июля 2018 | 17:51
sokal123: Всё по Невзорову-сначала ограничение выезда,затем-запрет свободного хождения валюты.Пока мы будем пускать пивные пуздыри,сидя на диванах,они нам сделают 1937.
dicklyu 26 июля 2018 | 18:05
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