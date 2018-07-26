«Единая России» предложил поправки к федеральному закону, из-за которых могут закрыться все визовые центры России

Поправка в закон о порядке выезда и въезда в Россию от депутатов «ЕдРа» может закрыть иностранные визовые центры. Она предполагает новый фильтр, который сейчас соответствующие компании пройти не могут, — сказала «Эху» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Ирина Тюрина добавила, что закрытие визовых центров может привести о образованию огромных очередей, поскольку в России их гораздо больше, чем консульств.