Сотрудники ФСБ провели обыски по делу об экстремизме в доме самопровозглашенного президента СССР Сергея Тараскина

Его допросили в качестве свидетеля.

Силовики изъяли у Тараскина аудио и видеоматериалы, а также уставные документы организации «СССР», сообщили два источника РБК в правоохранительных органах. По их словам, обыск также прошел у соратника самопровозглашенного президента СССР Александра Соловьева. Самим делом об экстремизме, как отмечают собеседники издания, занимается зеленоградский Центр Э. Зубной врач Сергей Тараскин, как ранее писала Медиазона, основал свое движение в 2010 году после того, как его бизнес закрылся из-за финансового кризиса. Он судился с городскими властями и на одном из заседаний провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента СССР. Тараскин, в частности, заявил, что Советский Союз юридически до сих пор существует, а первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева он назвал дезертиром. Встречи со своими сторонниками самопровозглашенный глава государства проводит в виде платных семинаров, которые Тараскин считает «организованными правительством СССР».

Впоследствии Тараскин объявил себя верховным главнокомандующим и президентом РСФСР, а также императором Российской империи.