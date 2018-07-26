Сотрудники ФСБ провели обыски по делу об экстремизме в доме самопровозглашенного президента СССР Сергея Тараскина
Его допросили в качестве свидетеля.
Силовики изъяли у Тараскина аудио и видеоматериалы, а также уставные документы организации «СССР», сообщили два источника РБК в правоохранительных органах. По их словам, обыск также прошел у соратника самопровозглашенного президента СССР Александра Соловьева. Самим делом об экстремизме, как отмечают собеседники издания, занимается зеленоградский Центр Э. Зубной врач Сергей Тараскин, как ранее писала Медиазона, основал свое движение в 2010 году после того, как его бизнес закрылся из-за финансового кризиса. Он судился с городскими властями и на одном из заседаний провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента СССР. Тараскин, в частности, заявил, что Советский Союз юридически до сих пор существует, а первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева он назвал дезертиром. Встречи со своими сторонниками самопровозглашенный глава государства проводит в виде платных семинаров, которые Тараскин считает «организованными правительством СССР».
Впоследствии Тараскин объявил себя верховным главнокомандующим и президентом РСФСР, а также императором Российской империи.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
jetsam 26 июля 2018 | 17:18
интересно, а кто у него черномырдина играет?
merelymy 26 июля 2018 | 17:24
Тар-та-ра-раскиными земля полнится.
vilingrad 26 июля 2018 | 17:24
Так и Володенька уверен, что он именно "президент" РФ, а не управляющий госкорпорацией "Россия".
varangian2011 26 июля 2018 | 17:34
vilingrad: Вот как сильно Пу боится конкуренции даже с шутами. ) Шута объявившего себя наследником всего и вся изловить и посадить, а то еще народ к нему перебежит. )
abuvgrobu 26 июля 2018 | 17:25
"Император Российской империи Тараскин".. Мдя.. Взяли б там его за руки с обеих сторон, да саданули с разгона об стену физиономией, может быть мозги на место встанут..
compare 26 июля 2018 | 17:29
правильно "фсб" воспринимает "ссср"-иначе,как экстремизмом,это не назвать...вот есть же чуйка у людей!)))
tks 26 июля 2018 | 17:33
Странно, что у врачей-психиатров на этого кадра времени не находится, в отличие от мусоров и гэбилов.
jetsam 26 июля 2018 | 17:36
tks: он же клоун. как мавроди. как жириновский. тем и живет (почти как рыбка).
"кто ж его посадит - он же клоун" (с) почти по...
petrivanov 26 июля 2018 | 17:49
Собственно, Путин сделал тоже самое, только у него, в отличии от Тарскина, есть силовики, деньги и телевизор, а также некоторое количество разнополых людей с пониженной социальной ответственностью.
exoxoexoxo 26 июля 2018 | 18:02
А некоторые прошмандовки- либерасты и картавые человечки с Израильшины считают витька шендеровича юмористом... Сергея борисовича пархоменко журналистом...Кому от этого плохо ?
sparky 26 июля 2018 | 18:03
Какой же он экстремист? Ничем не хуже Хазанова, тоже играет, но корону не на чужую голову надевает, а на свою. Не мешайте зубному артисту зарабатывать.