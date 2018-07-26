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17:01, 26 июля 2018

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил Наталье Поклонской подумать о сдаче мандата

Таким образом он отреагировал на отказ Поклонской голосовать за пенсионную реформу. Наталья Поклонская ответила отказом. Она заявила: «Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому – нет». Об этом сообщает Интерфакс.

Комментарии

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alex1890 26 июля 2018 | 17:05

Он ей так прямо и сказал: "Манда ты"!

sandro_007 26 июля 2018 | 17:12

А простой шахтер не хочет рассказать в комиссии возглавляемой Поклонской про собственные 140 соток земли и домик в 600 квадратов записанные на тёщеньку? Откуда дровишки?

patrikk_1 26 июля 2018 | 17:13

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил Наталье Поклонской подумать о сдаче мандата...

Н.Поклонской и С.Железняку надо создать внутрифракционную группу.

stebinmaku 26 июля 2018 | 17:16

Манда(т) сдачи не даёт..

vikwlad 26 июля 2018 | 17:33

Что-то всполошились путинские ставленники из прогнившей "Единой России". Боятся, что пример Поклонской для других будет заразителен.

sandro_007 26 июля 2018 | 17:18

patrikk_1:
Это не игра? В партии намечается раскол?

patrikk_1 26 июля 2018 | 17:50

sandro_007:

Вряд ли раскол будет заметным, но внутрипартийная оппозиция нужна в любой партии.

midnightblues 26 июля 2018 | 17:44

sandro_007: именно этот неверкин является сининимом шарикова-из грязи в князи
выяснить источники-ив Лефортово!!!

sab171 26 июля 2018 | 18:00

sandro_007: он ей своевременно рассказал, она как и следовало, оценила как дешевку, сегодня (после наезда) решила по новой обсчитать Неверова, да на работу в комиссию подсобники не вышли, может забухали?

rihard 26 июля 2018 | 17:06

Абсолютно проституированная партия, наступит момент и оттуда побегу выбрасывая мандаты.

noxepy_7_40_ 26 июля 2018 | 17:10

rihard: Ты гляди, не тяни с этим, поросёночек. Мандатов то много нахапал?

asokol 26 июля 2018 | 17:12

noxepy_7_40_:

Хочешь еще разок отсосать с проглотом?

noxepy_7_40_ 26 июля 2018 | 17:58

asokol: Слава Украине, голубчик! Всё хорошо, не волнуйтесь!

boooben 26 июля 2018 | 17:13

Кто кому не дал сдачу, не могу понять? У нее мелких купюр не было?

tks 26 июля 2018 | 17:18

boooben: Тут по ходу, разборки мандачника с мандачницей ;))) любопытно, кто кого??!

tks 26 июля 2018 | 17:13

noxepy_7_40_: А вы знаете, как оно - обмандачиться то? ;)))

seryj_wolk 26 июля 2018 | 17:21

rihard: Марионетки решились на бунт в кукольном театре. Сейчас кукловоды им ниточки быстро оборвут. Все, как в стране дураков!

vikwlad 26 июля 2018 | 17:38

rihard: "Абсолютно проституированная партия..."
Это верно. И побегут из неё вскоре толпами, как побежали их предшественники в 90-х годах из коммунистической партии.

tks 26 июля 2018 | 17:09

??? какие избиратели? Няшмяш разве одномандатница-мажоритарница??
А когда мандат присела, разве не знало существо, что в ЕдРисне ленинский принцип "демократического централизма" действует?

prusol 26 июля 2018 | 17:45

tks: Так она даже этого искренне не понимает: как она попала в Парламент? Дура-дурой, как говорит моя бабушка.

tks 26 июля 2018 | 17:50

prusol: Дура-не-дура, а целый госсоветник юстиции, однако. Генеральша от юстиции то бишь.

prusol 26 июля 2018 | 17:54

tks: Точно такая же, как некоторые другие "генералы" и "академики" в одном лице.

sergo_25_26 26 июля 2018 | 17:10

Натаха не ведись. Это провокатор. Ты нам у них в думе нужна. Горный сказал что Гоблин уже начал Крым раскачивать. Уже все бабло распилил и спрятал. Скоро татары подключатся. Держитесь там деньги есть.

danko1 26 июля 2018 | 17:12

А как население должно отреагировать на то, что ЕР практически единогласно проголосовала против него?

serg571 26 июля 2018 | 17:26

danko1: Будет устраивать всеобщие забастовки, массовые митинги и не будет больше на выборах голосовать за ЕР.

sadda 26 июля 2018 | 17:15

Сейчас придет Путин весь в белом и скажет свое веское слово. И будет справедливость на земле!

paulik69 26 июля 2018 | 17:18

Оп-па, а ведь эта выскочка попала под каток! Теперь она — трупик, хоть и хорохорится.

income 26 июля 2018 | 17:26

paulik69: Похоже, ЕР сделает из нее упертую оппозиционерку.

prusol 26 июля 2018 | 17:57

income: Кому она нужна? Выкинуть её к чёртовой бабушке из страны и передать Украине, благо, в Украине на неё заведено несколько уголовных дел, так что без приюта и без внимания - не останется.

prusol 26 июля 2018 | 18:01

paulik69: Ничего удивительно в том, что с ней происходит сегодня нет. Предатели и дураки бывшими не бывают.

seva1223 26 июля 2018 | 17:21

Тот случай когда психически-больная, более вменяема здоровых)))

klegg 26 июля 2018 | 17:22

Интересно, а ЕР - это фракция жидкая или твердая?

tks 26 июля 2018 | 17:27

klegg: Фракция гибридной субстанции ;)))

muscled 26 июля 2018 | 17:23

Господин Неверов, мой отец заслуженный шахтер СССР, Кавалер Медалей Шахтерской Славы. Он всю жизнь работал под землей в г.Воркута. В 50 лет вышел на пенсию, но продолжил работать, на руках было два несовершенно летних сына, я и мой брат. В 51 год по дороге на работу он умер от сердечной недостаточности. Практически никто из его коллег по работе не дожил до 60 лет. У меня вопрос к вам: как вы и ваша партия будете смотреть в глаза жен и детей потерявших кормильца в 50-60 лет? Совести у вас господа нет, а у Натальи есть! Хотя она не мой кумир (Крым, Матильда, Николай2-это все ей не на руку)......

jetsam 26 июля 2018 | 17:29

muscled: Нагрудный знак «Шахтёрская слава» — ведомственная награда учреждённая в 1956 году.
в каждом ведомстве таких - пруд пруди. даже у поваров.

@Господин Неверов@
к своему господину обращайтесь по месту работы онного.
здесь господ нет. только товарищи.

buzukin1912 26 июля 2018 | 17:40

jetsam: Ишак ты. "Шахтерская слава" - уважаемая награда. Шахтер работает с риском для жизни, по статистике одна смерть на каждый миллион тонн угля... Иди, получи, если заслужишь...

jetsam 26 июля 2018 | 17:45

buzukin1912: Медаль «Ветеран труда» перебивает? нет? ну тады ой, иди служи

jetsam 26 июля 2018 | 17:55

buzukin1912: забыл, вдогонку
мамке своей иди потыкай. у нее там сушняк давно.
ишак вам не дает, видимо, но это же не повод в
приличное общество лезть со своей болячкой.

aleksei123m 26 июля 2018 | 17:38

muscled: О, совершенно спокойно будет смотреть, совесть это ведь для него понятие не материальное.

compare 26 июля 2018 | 17:24

там всем,по-совести,над этим "думать" надо...

midnightblues 26 июля 2018 | 17:28

Интересно то,что манда неверова дает рекомендации манде нижестоящей
Если честено,я никогда не мог понять-почему надо вообще в органах власти иметь такую харю абсолютного генетического вырожденца

jetsam 26 июля 2018 | 17:33

midnightblues: вы свою на аватарку повесьте - вместе смеяться будем.

midnightblues 26 июля 2018 | 17:48

jetsam: нАД ТОБОЙ,СОВОК??

jetsam 26 июля 2018 | 17:58

midnightblues: нет, конечно нет.
над вашей харей с явным генетическим вырождением.
вы пылесос или просто сос - чего совка простите?

zorkin75 26 июля 2018 | 17:36

Руки прочь от Поклонской.А то если замироточат одновременно её бюст и бюст Николы 2 в Крыму,начнётся настоящее наводнение.

olexa30 26 июля 2018 | 17:39

Он, что не знает, что у неё крыша "Царь"?

prusol 26 июля 2018 | 17:43

Очень правильное и законное предложение.

(комментарий скрыт)

j_partizan 26 июля 2018 | 17:49

Даже за попытку отстаивать интересы избирателей хотят наказать депутата.
ЕР - партия враждебная народу.

drtomsky 26 июля 2018 | 17:52

Клоунада на Охотном Ряду.

dicklyu 26 июля 2018 | 17:56

*
Правильно ,
Наталья Владимировна !
Ни шагу - назад ! ! !
Мандат - НЕ отдавайте. Создавайте СВОЮ партию. (Или переходите в КПРФ.)
Когда Вы пришли в Думу, в эфире на коротких волнах многих радиостанций -
"Православное радио Санкт-Петербурга", "Радио Мария", "Радиогазета "Слово" -
полгода стоял крик : " Ура-а-а-а-а ! ! ! В нашем полку прибыло ! " - это они про Вас.
Вас тут поддерживают влиятельные круги - обращайтесь к ним за помощью !
*
Те самые круги, которые тут в эфире песни поют:
"... духовная война-а-а !
Молитвой и посто-о-ом !
Духовная война-а-а
За право быть с Христом !
Духовная война.
Нам быть или НЕ быть.
Духовная война.
За право победить. "
*
Наталья Владимировна !
Пора призвать православный люд - колья осиновые заготавливать.
*

tks 26 июля 2018 | 18:01

dicklyu: Отличный трэш! Пять баллов!!

ly4_sveta 26 июля 2018 | 17:57

Не выпускайте джина из бутылки. Сидит и пусть
себе сидит, выговора вполне достаточно. Из таких
тупо упёртых получаются агрессивные и кровавые
диктаторы. Не выгнали бы Джугашвили из семинарии,
глядишь, так бы и тусовался среди церковного люда.
Не признали в Шикльгрубере художника, а рисовал он
классно, и получили «конец света». Они потом мстить
начинают всем без разбора, за свои неудачи и непризнание
своих параноидальных талантов. Так что, осторожно с
Поклонской! Не будите в ней зверя! )))

eduard53 26 июля 2018 | 17:58

Чёт всплыл детсадовский стишок: "Борьба была равна, боролись два г..на".

lechak 26 июля 2018 | 18:00

Поклонская с тараканами в голове, но за поступок - уважуха. Надеюсь наступит время когда за участие в этой партии будут привлекать к суду как врагов народа.

zolingen 26 июля 2018 | 18:01

Ее выбирали избиратели? Конченая дура.

uryden 26 июля 2018 | 18:06

А он не боится, что если Няш-мяш вернётся к соей основной работе, то у них всех там чубы затрещат?

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