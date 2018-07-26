Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил Наталье Поклонской подумать о сдаче мандата
Таким образом он отреагировал на отказ Поклонской голосовать за пенсионную реформу. Наталья Поклонская ответила отказом. Она заявила: «Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому – нет». Об этом сообщает Интерфакс.
Комментарии56
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alex1890 26 июля 2018 | 17:05
Он ей так прямо и сказал: "Манда ты"!
sandro_007 26 июля 2018 | 17:12
А простой шахтер не хочет рассказать в комиссии возглавляемой Поклонской про собственные 140 соток земли и домик в 600 квадратов записанные на тёщеньку? Откуда дровишки?
patrikk_1 26 июля 2018 | 17:13
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил Наталье Поклонской подумать о сдаче мандата...
Н.Поклонской и С.Железняку надо создать внутрифракционную группу.
stebinmaku 26 июля 2018 | 17:16
Манда(т) сдачи не даёт..
vikwlad 26 июля 2018 | 17:33
Что-то всполошились путинские ставленники из прогнившей "Единой России". Боятся, что пример Поклонской для других будет заразителен.
sandro_007 26 июля 2018 | 17:18
patrikk_1:
Это не игра? В партии намечается раскол?
patrikk_1 26 июля 2018 | 17:50
sandro_007:
Вряд ли раскол будет заметным, но внутрипартийная оппозиция нужна в любой партии.
midnightblues 26 июля 2018 | 17:44
sandro_007: именно этот неверкин является сининимом шарикова-из грязи в князи
выяснить источники-ив Лефортово!!!
sab171 26 июля 2018 | 18:00
sandro_007: он ей своевременно рассказал, она как и следовало, оценила как дешевку, сегодня (после наезда) решила по новой обсчитать Неверова, да на работу в комиссию подсобники не вышли, может забухали?
rihard 26 июля 2018 | 17:06
Абсолютно проституированная партия, наступит момент и оттуда побегу выбрасывая мандаты.
noxepy_7_40_ 26 июля 2018 | 17:10
rihard: Ты гляди, не тяни с этим, поросёночек. Мандатов то много нахапал?
asokol 26 июля 2018 | 17:12
noxepy_7_40_:
Хочешь еще разок отсосать с проглотом?
noxepy_7_40_ 26 июля 2018 | 17:58
asokol: Слава Украине, голубчик! Всё хорошо, не волнуйтесь!
boooben 26 июля 2018 | 17:13
Кто кому не дал сдачу, не могу понять? У нее мелких купюр не было?
tks 26 июля 2018 | 17:18
boooben: Тут по ходу, разборки мандачника с мандачницей ;))) любопытно, кто кого??!
tks 26 июля 2018 | 17:13
noxepy_7_40_: А вы знаете, как оно - обмандачиться то? ;)))
seryj_wolk 26 июля 2018 | 17:21
rihard: Марионетки решились на бунт в кукольном театре. Сейчас кукловоды им ниточки быстро оборвут. Все, как в стране дураков!
vikwlad 26 июля 2018 | 17:38
rihard: "Абсолютно проституированная партия..."
Это верно. И побегут из неё вскоре толпами, как побежали их предшественники в 90-х годах из коммунистической партии.
tks 26 июля 2018 | 17:09
??? какие избиратели? Няшмяш разве одномандатница-мажоритарница??
А когда мандат присела, разве не знало существо, что в ЕдРисне ленинский принцип "демократического централизма" действует?
prusol 26 июля 2018 | 17:45
tks: Так она даже этого искренне не понимает: как она попала в Парламент? Дура-дурой, как говорит моя бабушка.
tks 26 июля 2018 | 17:50
prusol: Дура-не-дура, а целый госсоветник юстиции, однако. Генеральша от юстиции то бишь.
prusol 26 июля 2018 | 17:54
tks: Точно такая же, как некоторые другие "генералы" и "академики" в одном лице.
sergo_25_26 26 июля 2018 | 17:10
Натаха не ведись. Это провокатор. Ты нам у них в думе нужна. Горный сказал что Гоблин уже начал Крым раскачивать. Уже все бабло распилил и спрятал. Скоро татары подключатся. Держитесь там деньги есть.
danko1 26 июля 2018 | 17:12
А как население должно отреагировать на то, что ЕР практически единогласно проголосовала против него?
serg571 26 июля 2018 | 17:26
danko1: Будет устраивать всеобщие забастовки, массовые митинги и не будет больше на выборах голосовать за ЕР.
sadda 26 июля 2018 | 17:15
Сейчас придет Путин весь в белом и скажет свое веское слово. И будет справедливость на земле!
paulik69 26 июля 2018 | 17:18
Оп-па, а ведь эта выскочка попала под каток! Теперь она — трупик, хоть и хорохорится.
income 26 июля 2018 | 17:26
paulik69: Похоже, ЕР сделает из нее упертую оппозиционерку.
prusol 26 июля 2018 | 17:57
income: Кому она нужна? Выкинуть её к чёртовой бабушке из страны и передать Украине, благо, в Украине на неё заведено несколько уголовных дел, так что без приюта и без внимания - не останется.
prusol 26 июля 2018 | 18:01
paulik69: Ничего удивительно в том, что с ней происходит сегодня нет. Предатели и дураки бывшими не бывают.
seva1223 26 июля 2018 | 17:21
Тот случай когда психически-больная, более вменяема здоровых)))
klegg 26 июля 2018 | 17:22
Интересно, а ЕР - это фракция жидкая или твердая?
tks 26 июля 2018 | 17:27
klegg: Фракция гибридной субстанции ;)))
muscled 26 июля 2018 | 17:23
Господин Неверов, мой отец заслуженный шахтер СССР, Кавалер Медалей Шахтерской Славы. Он всю жизнь работал под землей в г.Воркута. В 50 лет вышел на пенсию, но продолжил работать, на руках было два несовершенно летних сына, я и мой брат. В 51 год по дороге на работу он умер от сердечной недостаточности. Практически никто из его коллег по работе не дожил до 60 лет. У меня вопрос к вам: как вы и ваша партия будете смотреть в глаза жен и детей потерявших кормильца в 50-60 лет? Совести у вас господа нет, а у Натальи есть! Хотя она не мой кумир (Крым, Матильда, Николай2-это все ей не на руку)......
jetsam 26 июля 2018 | 17:29
muscled: Нагрудный знак «Шахтёрская слава» — ведомственная награда учреждённая в 1956 году.
в каждом ведомстве таких - пруд пруди. даже у поваров.
@Господин Неверов@
к своему господину обращайтесь по месту работы онного.
здесь господ нет. только товарищи.
buzukin1912 26 июля 2018 | 17:40
jetsam: Ишак ты. "Шахтерская слава" - уважаемая награда. Шахтер работает с риском для жизни, по статистике одна смерть на каждый миллион тонн угля... Иди, получи, если заслужишь...
jetsam 26 июля 2018 | 17:45
buzukin1912: Медаль «Ветеран труда» перебивает? нет? ну тады ой, иди служи
jetsam 26 июля 2018 | 17:55
buzukin1912: забыл, вдогонку
мамке своей иди потыкай. у нее там сушняк давно.
ишак вам не дает, видимо, но это же не повод в
приличное общество лезть со своей болячкой.
aleksei123m 26 июля 2018 | 17:38
muscled: О, совершенно спокойно будет смотреть, совесть это ведь для него понятие не материальное.
compare 26 июля 2018 | 17:24
там всем,по-совести,над этим "думать" надо...
midnightblues 26 июля 2018 | 17:28
Интересно то,что манда неверова дает рекомендации манде нижестоящей
Если честено,я никогда не мог понять-почему надо вообще в органах власти иметь такую харю абсолютного генетического вырожденца
jetsam 26 июля 2018 | 17:33
midnightblues: вы свою на аватарку повесьте - вместе смеяться будем.
midnightblues 26 июля 2018 | 17:48
jetsam: нАД ТОБОЙ,СОВОК??
jetsam 26 июля 2018 | 17:58
midnightblues: нет, конечно нет.
над вашей харей с явным генетическим вырождением.
вы пылесос или просто сос - чего совка простите?
zorkin75 26 июля 2018 | 17:36
Руки прочь от Поклонской.А то если замироточат одновременно её бюст и бюст Николы 2 в Крыму,начнётся настоящее наводнение.
olexa30 26 июля 2018 | 17:39
Он, что не знает, что у неё крыша "Царь"?
prusol 26 июля 2018 | 17:43
Очень правильное и законное предложение.
j_partizan 26 июля 2018 | 17:49
Даже за попытку отстаивать интересы избирателей хотят наказать депутата.
ЕР - партия враждебная народу.
drtomsky 26 июля 2018 | 17:52
Клоунада на Охотном Ряду.
dicklyu 26 июля 2018 | 17:56
*
Правильно ,
Наталья Владимировна !
Ни шагу - назад ! ! !
Мандат - НЕ отдавайте. Создавайте СВОЮ партию. (Или переходите в КПРФ.)
Когда Вы пришли в Думу, в эфире на коротких волнах многих радиостанций -
"Православное радио Санкт-Петербурга", "Радио Мария", "Радиогазета "Слово" -
полгода стоял крик : " Ура-а-а-а-а ! ! ! В нашем полку прибыло ! " - это они про Вас.
Вас тут поддерживают влиятельные круги - обращайтесь к ним за помощью !
*
Те самые круги, которые тут в эфире песни поют:
"... духовная война-а-а !
Молитвой и посто-о-ом !
Духовная война-а-а
За право быть с Христом !
Духовная война.
Нам быть или НЕ быть.
Духовная война.
За право победить. "
*
Наталья Владимировна !
Пора призвать православный люд - колья осиновые заготавливать.
*
tks 26 июля 2018 | 18:01
dicklyu: Отличный трэш! Пять баллов!!
ly4_sveta 26 июля 2018 | 17:57
Не выпускайте джина из бутылки. Сидит и пусть
себе сидит, выговора вполне достаточно. Из таких
тупо упёртых получаются агрессивные и кровавые
диктаторы. Не выгнали бы Джугашвили из семинарии,
глядишь, так бы и тусовался среди церковного люда.
Не признали в Шикльгрубере художника, а рисовал он
классно, и получили «конец света». Они потом мстить
начинают всем без разбора, за свои неудачи и непризнание
своих параноидальных талантов. Так что, осторожно с
Поклонской! Не будите в ней зверя! )))
eduard53 26 июля 2018 | 17:58
Чёт всплыл детсадовский стишок: "Борьба была равна, боролись два г..на".
lechak 26 июля 2018 | 18:00
Поклонская с тараканами в голове, но за поступок - уважуха. Надеюсь наступит время когда за участие в этой партии будут привлекать к суду как врагов народа.
zolingen 26 июля 2018 | 18:01
Ее выбирали избиратели? Конченая дура.
uryden 26 июля 2018 | 18:06
А он не боится, что если Няш-мяш вернётся к соей основной работе, то у них всех там чубы затрещат?