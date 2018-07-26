Басманный суд Москвы арестовал замначальника подконтрольного Минобороны спортивного общества ЦСКА Андрея Хамазина

Об этом сообщила пресс-служба суда. Хамазин, отвечавший за вопросы материального и технического обеспечения, подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и получении крупной взятки, — сообщает агентство ТАСС. Одновременно под домашним арест отправлен другой фигурант дела – начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов.