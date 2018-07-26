Басманный суд Москвы арестовал замначальника подконтрольного Минобороны спортивного общества ЦСКА Андрея Хамазина
Об этом сообщила пресс-служба суда. Хамазин, отвечавший за вопросы материального и технического обеспечения, подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и получении крупной взятки, — сообщает агентство ТАСС. Одновременно под домашним арест отправлен другой фигурант дела – начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
post_v 26 июля 2018 | 16:40
о каком "армейском клубе" да и о российском футболе вообще можно говорить с тех пор, как за ЦСКА (!!!) играют купленные чернокожие иностранцы?
polsan 26 июля 2018 | 16:49
post_v: Вы расист или что это это было?!
jetsam 26 июля 2018 | 16:50
post_v: ну зачем сразу расизм?
это чернопопые друзья нашего вошьдя.
или его друзей. мало ли донов педро в мире?
каждый, хоть раз в жизни, но держал калаш в руках.
пусть пластиковый. но держал же? а значит
- каждый и есть солдат вошьдя..
вот и цска засветился. было бы странно - везде берут,
везде воруют, а в цска одни белые пижамы...
как там спартак, динамо? бегут следом?
sasass 26 июля 2018 | 16:54
Пираньи грызут Россию вплоть до косточек....
sadda 26 июля 2018 | 16:54
"Как же здорово Путин борется с коррупцией!" - подумал Песков и посмотрел на свои часы.
vilingrad 26 июля 2018 | 16:59
"воруй и молчи" уже не проходит. "не воруй и молчи"- этот договор власть- чиновник долго в России не проработает. Грохнут Володеньку...вкупе с тимченко- ротенбергами, да еще и с обслугой, где-нибудь в подвале:)
sparky 26 июля 2018 | 17:17
А я уже писал, что генерал-мошенникам построят отдельную колонию.
Внутривидовая (среди опогоненных) борьба была, есть и будет самая мощная. Новое поколение требует свежих звездочек.