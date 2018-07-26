Коллеги Натальи Поклонской, депутаты-"единороссы", не явились сегодня на заседание возглавляемой ей комиссии
Коллеги Натальи Поклонской, депутаты-"единороссы", не явились сегодня на заседание возглавляемой ей комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев. Из 17-ти человек комиссии на заседании были только двое – представители от КПРФ и «Справедливой России». Источники Интерфакса в Госдуме рассказали, что это было спланированное решение. Таким образом они отреагировали на отказ Поклонской голосовать за пенсионную реформу. Между тем, фракция принимала решение о консолидированном голосовании.
Отвечая на вопрос Интерфакса о бойкоте коллег, Поклонская заявила: «Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны».
Комментарии50
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prusol 26 июля 2018 | 17:38
"Смешно" то, что эта симпатичная дама с полным отсутствием мозгового вещества в голове, случайно стала, совершив предательство, парламентарием. Да, милая дурочка Наташенька - Няша, это, действительно Парламент великой страны - и это очень серьёзная организация, и Вам там, уж абсолютно точно, никак не место. Потому что именно из-за Вашего присутствия в нём, Парламент стал притчей во языцех и некоторые граждане страны стали воспринимать его со знаком вопроса и некоторым удивлением.
sborisych 26 июля 2018 | 17:42
prusol:
это, действительно Парламент великой страны
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Вы пЫтрЕотические призывы к Первомаю сочинять не пробовали? Получится..
dicklyu 26 июля 2018 | 17:45
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Так !
Наталья Владимировна !
Ни шагу - назад ! ! !
Мандат - НЕ отдавайте. Создавайте СВОЮ партию. (Или переходите в КПРФ.)
Когда Вы пришли в Думу, в эфире на коротких волнах многих радиостанций -
"Православное радио Санкт-Петербурга", "Радио Мария", "Радиогазета "Слово" -
полгода стоял крик : " Ура-а-а-а-а ! ! ! В нашем полку прибыло ! " - это они про Вас.
Вас тут поддерживают влиятельные круги - обращайтесь к ним за помощью !
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aleksei123m 26 июля 2018 | 17:45
А что она ждала от парии жуликов?
Ей стоило думать когда она туда вступала, впрочем она и сама легко предала.
nadicosik 26 июля 2018 | 17:53
aleksei123m: Думаю Наталья Поклонсакая не предала, а имеет свое мнение. И она не должна отдавать мандат депутата, Предатели те кто не пришел на заседание комиссии, возглавляемой Натальей. Молодец Наталья - так держать! Вы смелая и неординарная личность и не боитесь быть такой. Уважаю!
trender 26 июля 2018 | 17:49
"здесь серьезная организация – парламент страны» и "здесь не место для дискуссий!"
Партия сказала голосовать за - значит голосовать за.
kablukov 26 июля 2018 | 17:54
Травят девушку.
babaevka 26 июля 2018 | 18:04
Пфф. Парламент России. Слово то какое придумали нерусское. Живут же все равно по своим правилам: плюют на ближнего, гадят на нижнего, и смотрят чтоб сверху не прилетело