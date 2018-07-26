Коллеги Натальи Поклонской, депутаты-"единороссы", не явились сегодня на заседание возглавляемой ей комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев. Из 17-ти человек комиссии на заседании были только двое – представители от КПРФ и «Справедливой России». Источники Интерфакса в Госдуме рассказали, что это было спланированное решение. Таким образом они отреагировали на отказ Поклонской голосовать за пенсионную реформу. Между тем, фракция принимала решение о консолидированном голосовании.

Отвечая на вопрос Интерфакса о бойкоте коллег, Поклонская заявила: «Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны».