Союз туриндустрии России предупредил о возможном закрытии визовых центров в стране
Как рассказала «Эху» пресс-секретарь союза Ирина Тюрина, к этому может привести инициатива Единой России. Депутаты внесли поправки о введении обязательной аккредитации для компаний, управляющих визовыми центрами. При этом критерии таковы, что ни один из действующих операторов не сможет получить аккредитацию, — сказала Тюрина.
Комментарии14
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noxepy_7_40_ 26 июля 2018 | 16:37
А там не за горами и нефть по 20, доллар по 200. Следом Земля налетит на небесную ось, побегут белые волки. Трампу вчинят импичмент, президентшей изберут Хиллари. Инфа 100%.
ka_mate 26 июля 2018 | 16:38
И километровые очереди в консульства.
noxepy_7_40_ 26 июля 2018 | 16:43
ka_mate: Когда, поросёночек? Есть инсайд, или просто брюзжишь по-стариковски?
vezdehod 26 июля 2018 | 17:51
noxepy_7_40_:
Когда, поросёночек? Есть инсайд, или просто брюзжишь по-стариковски?
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Так нет барашек - это не инсайд, а натуральные действия.
luger_max_otto 26 июля 2018 | 16:45
Скрепы без того заржавеют, а духовность протухнет.
irdo 26 июля 2018 | 16:48
ka_mate:
И километровые очереди в консульства.
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Зато кандально, а то скрепы не очень стали надежны.
duda70 26 июля 2018 | 16:42
да пофиг эти визовые центры главное, чтобы границу с Батькой не перекрыли
jetsam 26 июля 2018 | 16:44
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Т -- а чего у вас стены такие высокие?
М -- чтобы дураки не лезли!
Т -- туда или оттуда?
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вы уж определитесь...
sergei_tn 26 июля 2018 | 16:46
Это понятно. Просто закрыть выезд за рубеж, как-то неудобно. 21 век все же. А вот сделать его мучительным и тем самым фактически закрыть, это по нашему.
Ну не честно же говорить, что не желают власти таких поездок.
sergo_25_26 26 июля 2018 | 16:59
какая туриндустрия? скоро вся туриндустрия поедет в Стамбул за малиновыми пиджаками и кожаными куртками аля 90-е.
vilingrad 26 июля 2018 | 17:04
В начале нулевых вроде не так договаривались... внизу молчат, воруют и тратят бабки в Европе... Сейчас молчи, сиди на зарплате, дома... Не пойдет!!!!
orein51 26 июля 2018 | 17:06
Ничего страшного... "Back in the USSR" 91-го... затем - в 1973... затем в 1960... затем, с божьей помощью, в 1937...
flyholander 26 июля 2018 | 17:07
срочно переиздать миллионными тиражами "Москва 2042" Владимира Войновича и...узнавать не от киселева-соловьева , а из книги о том, что ждет вас россиян уже вот-вот...
flyholander 26 июля 2018 | 17:10
судя по всему-"Москва 2042" - любимая и настольная книга путина Всея Руси, по которой он и ведет "свой" раболепный народ...