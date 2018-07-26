Российский МИД потребовал от властей США незамедлительно прекратить произвол и отпустить задержанную россиянку Бутину

Российский МИД потребовал от властей США незамедлительно прекратить произвол и отпустить задержанную россиянку Марию Бутину. Ведомство называет ее политзаключенной и заявляет, что все обвинения против нее были сфабрикованы, — сообщает РИА Новости. Помимо этого в заявлении МИДа говорится, что на Бутину в США оказывается жесточайшее психологическое давление.