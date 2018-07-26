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16:32, 26 июля 2018

Российский МИД потребовал от властей США незамедлительно прекратить произвол и отпустить задержанную россиянку Бутину

Российский МИД потребовал от властей США незамедлительно прекратить произвол и отпустить задержанную россиянку Марию Бутину. Ведомство называет ее политзаключенной и заявляет, что все обвинения против нее были сфабрикованы, — сообщает РИА Новости. Помимо этого в заявлении МИДа говорится, что на Бутину в США оказывается жесточайшее психологическое давление.

Комментарии

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danko1 26 июля 2018 | 16:39

Судя по тому, как МИД и Кремль заступаются за неё, то точно по заданию власти шпионила.
За простых граждан так никогда не вступаются, вернее, вовсе не вступаются.

irdo 26 июля 2018 | 16:50

danko1:
Судя по тому, как МИД и Кремль заступаются за неё, то точно по заданию власти шпионила.
За простых граждан так никогда не вступаются, вернее, вовсе не вступаются.
===========
До них даже не доходит эта простая истина.

asokol 26 июля 2018 | 16:59

«Ведомство называет ее политзаключенной и заявляет, что все обвинения против нее были сфабрикованы»

Интересно, откуда лавровское ведомство знает, что Бутина невиновна? Об этом со стопроцентной уверенностью может заявлять только господь бог, но никак не мидаки. Дебилы, бляттть! (с)

vezdehod 26 июля 2018 | 17:54

Это не в силах сделать даже Басманному суду - иностранные агенты идут по другой статье.

sergo_25_26 26 июля 2018 | 17:20

danko1: Бутина - Бут. Что то гложут меня смутные сомнения.

andre_klimov 26 июля 2018 | 17:23

danko1:
Не, не шпиомнила. Это американцы точно знают, поскольку два года она у них была под пристальным наблюдением. Потому и такие лёгкие обвинения выдвинуты - нелегальный лобизм, нелегальная трудовая деятельность, нарушение визового режима. Но российские спецслужбистыточно уверены, что она "лсишком много нает" и совсем не хотят, что быона давала показания под присягой. Мало ли что может всплыть... Вон, Бут когда петь начал - сколько неожиданностей случилось.

sadda 26 июля 2018 | 16:40

Сейчас другая Манька топнет ножкой и Бутину отпустят)))

moisha_sekilman 26 июля 2018 | 16:40

Ну щас они бегут спотыкась освобождать Бутину-Путину! Не уж-то у российских спецслужб нет компромата на засланных опполизиционеров? Нужно действовать как црушники с сбушниками: - повязали и в подвал, а там засекретили дело, не пуская к задержанным даже мать родную.

compare 26 июля 2018 | 16:55

moisha_sekilman: вот,для "отработки" тебя,портянку с подозрительным "ником" и "засандалить" первым...ну там,со всеми "прибамбасами",бутылочками и "пятками",проверит: а не роешь ли ты тоннель в Японию? скорее всего,ты быстро откроешь место,где уже выкопал первую ямку..

severnaj 26 июля 2018 | 16:52

Да, а сами произволом занимаются, и когда предъявляют требования правительства и страны - плевать они на всех хотели - это "внутренне дело". Вот теперь потопайте ножками, поскрежещите зубами. Как там Бут, уже освободили, или Ярошенко , или другие - их там много в американских тюрьмах за преступления сидят.

compare 26 июля 2018 | 16:52

это не серьезно...есть суд,есть доказательная база и база защиты,пусть решат дело,по закону(кто-то,недавно,именно так отвечал на робкие вопросы про наших политзаключенных)...

zemljanka 26 июля 2018 | 17:04

Нагнетают.

oneoretwo 26 июля 2018 | 17:12

...а про сенцова энтот мид не забыл ничего сказать ?

sergo_25_26 26 июля 2018 | 17:13

Во как. Требуют. Молодцы. Сейчас вам за ваши требования санкций поднавалят.

orein51 26 июля 2018 | 17:13

"зевсик сердится..." [греч. народн.]

apels 26 июля 2018 | 17:34

МИДу делать больше нечего, окромя как заявления на российскую публику делать? Уж там прекрасно понимают, что никакие заявления не могут суд принять другое решение. Суд присяжных поместил сейчас эту гражданку под арест. И только суд решит, что с ней будет дальше. Так что - В СУД ИДИТЕ!!!!

xuato 26 июля 2018 | 17:55

В обмен на Сенцова?

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