Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала реформировать ФСИН...

Она заявила, что потрясена пытками в ярославской колонии №1, и назвала их чудовищным преступлением. Матвиенко предложила отделить функцию воспитания от функции контроля и охраны. Перевоспитанием осужденных, находящихся в тюрьме, должна заниматься гражданская служба, открытая для гражданского общества, — сказала Матвиенко, выступая на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента.