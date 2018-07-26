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16:31, 26 июля 2018

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала реформировать ФСИН

Она заявила, что потрясена пытками в ярославской колонии №1, и назвала их чудовищным преступлением. Матвиенко предложила отделить функцию воспитания от функции контроля и охраны. Перевоспитанием осужденных, находящихся в тюрьме, должна заниматься гражданская служба, открытая для гражданского общества, — сказала Матвиенко, выступая на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента.

Комментарии

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sandro_007 26 июля 2018 | 16:36

Эту систему нужно менять. Заключенных за людей не считают.

alex1890 26 июля 2018 | 16:42

Не понял, кого именно она призвала? Силы добра?

danko1 26 июля 2018 | 16:46

alex1890: На другой планете живет Матвиенко с коллегами и на минуту в Россию реальную заглянула.
Как могут Россию возглавлять те, включая Путина, кто ничего о ней не знает?

patrikk_1 26 июля 2018 | 16:55

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала реформировать ФСИН...

Колонии вообще нужно закрыть и содержать людей в тюрьмах, и чтобы сидели вместо восемнадцати лет в колонии, к примеру, пусть человек просидит шесть лет в тюрьме, в одной камере, с одним сокамерником, осужденным за такую же или похожую статью.

tanyaya 26 июля 2018 | 17:51

Заметьте, Валя-полстакана уже сто лет у власти. Причем на самых "ответственных" и самых высокооплачиваемых (тут без кавычек) должностях.
Вопрос к Вале-красные трусы: кто ей мешал все эти сто лет заниматься своими должностными обязанностями? Госдеп? Моссад? Ми-6?
Пусть Валя нам поведает, чем она вообще занимается "на такой повышенной зарплате"? (с) В.С. Высоцкий

uralruss 26 июля 2018 | 17:58

tanyaya: трусы красные и полстакана и мешали. Накатит, юбку задерет, и работа нах не нужна.

sborisych 26 июля 2018 | 17:45

alex1890:
Да хрен её знает- может это она к Богу.. Чё, де он недоглядывает, чем он там ва-аще занят?!?

blinorozhiy_chmo 26 июля 2018 | 16:42

Российская ФСИН - вполне приличная структура. Не стоит уж так на неё гнать.

Вот американская ФСИН - это ппц... коррупция, взяточничество, вымогательство и жесточайшие пытки - то у них просто НОРМА.


ООН, куда вы смотрите??!!!

don_ballon 26 июля 2018 | 16:51

blinorozhiy_chmo: В США нет ФСИН. Остальной шахнёж так, пускание ветров. Поднатужься, дефективный, на погадку за 11. 80 креативнее надо.

testmeter 26 июля 2018 | 16:51

blinorozhiy_chmo: Ага, да... и линчевание негров тоже

testmeter 26 июля 2018 | 16:49

sandro_007: Вообще-то, менять нужно всю систему Мордора. Россия со времен выхода Московии из Киевской Руси - это и есть одна большая тюрьма. На России все жители - заключенные, которых действительно за людей не считают. Да они, по правде говоря, ими и не являются. ФСИН - это один небольшой кусочек этой системы-с

sborisych 26 июля 2018 | 17:48

testmeter:
Да уж- крепостных- т.е. рабов одноплеменников, вроде ва-аще больше нигде не было..

plantagenista 26 июля 2018 | 16:52

sandro_007:Сам-то ты садист и антисемитская морда,на форуме издеваешься над людьми

luger_max_otto 26 июля 2018 | 17:01

Бабища просто прикинула, как в случае чего с ней обойдутся на киче...

ts 26 июля 2018 | 18:04

sandro_007: Ещё бы и Совет Федерации вместе с Госдумой расформировать. И назначить новые выборы.

ramus 26 июля 2018 | 16:39

Г-жа Матвиенко проснулась.

irdo 26 июля 2018 | 16:43

ramus:
Г-жа Матвиенко проснулась.
===========
Как бы не выгнали из власти, как Поклонскую

plantagenista 26 июля 2018 | 16:54

irdo: Нормально реагирует,естественно..Чувствуется,что это искренний порыв.

irdo 26 июля 2018 | 16:55

plantagenista:
Нормально реагирует,естественно..Чувствуется,что это искренний порыв.
===========
Вот за это и выгонят.За искренность.

vladislav 26 июля 2018 | 16:39

Здравые, конечно, мысли. Но ничего этого не будет.

alex1890 26 июля 2018 | 16:45

vladislav: Матвиенко и здравые мысли - понятия несовместимые. Иногда ее заявления могут со стороны казаться здравыми, но это только в том случае, когда она отрабатывает установки своего PR-менеджера по поднятию рейтинга.

polsan 26 июля 2018 | 16:40

Хорошее казалось бы предложение Матвиенко, вызывает двоякое чувство!
Ведь она знала и раньше об этом и молчала или?!
Кто будет входить в эту гражданскую службу?

tv_victim 26 июля 2018 | 16:44

polsan: Уволенные в ходе реформы вертухаи, кто же еще? Если уж в СПЧ при президенте их берут, то тут уж просто без вариантов!

meteor9 26 июля 2018 | 17:31

polsan: её дети конечно. а вы что подумали. Ну может ещё ребят Чаек туда возьмут. На худой конец Ротенбергов.

tv_victim 26 июля 2018 | 16:41

А, извините, тех кто довел ФСИН до ручки посадят? Или наградят?

jetsam 26 июля 2018 | 16:41

валя, успокойтесь...
начните с малого - расформируйте СовФед (привет мизулиной).
а там, глядишь, народ подтянется с ведрами....

moisha_sekilman 26 июля 2018 | 16:48

Сотрудники ФСИН одна из самых незащищенных категорий госслужащих, где тебя могут оскорбить или того хуже отправить к праотцам, а сидельцам за это НЕЧЕГОООО)))) не будет.
Что исключить негатив необходим закон за оскорбление или нападение на сотрудника ФСИН наступала уголовная ответственность вплоть до смертной казни, тогда сидельцы будут уважать цветных и беспредел со стороны цветных прекратиться.

plantagenista 26 июля 2018 | 16:56

moisha_sekilman: А ещё злостную антисемитню расстреливать надо по приговору народного суда-сказал Сталин,опубликовано в Правде,в 1936

(комментарий скрыт)

motooppic 26 июля 2018 | 16:51

с ФСИН все нормально. Мы деятельность ФСИН демократически одобряем и оппозиционно поддерживаем!

oneoretwo 26 июля 2018 | 16:52

...бабушка валя, режим "дура" выключи - уже не смешно...
или переключатель сломался ?

piter_ug 26 июля 2018 | 16:54

//Она заявила, что потрясена пытками в ярославской колонии ...//

Она уже начала понимать, что за это им там отвечать придётся первыми.
А с вертухаев будут спрашивать во вторую очередь.

don_ballon 26 июля 2018 | 16:55

Трудно поверить, что для карьерного политика, третьего лица в государстве, данный ролик с пытками стал откровением. Значит, или ВИМ плохой политик, или она "пересаливает лицом". Сама идея переподчинить ФСИН гражданскому департаменту хороша, но без "погон", при сохранеии ГУЛАГ, невозможна. Лагеря должны быть упразднены как место отбытия наказания.

sergo_25_26 26 июля 2018 | 16:56

чувствует, что скоро сама может в колонии оказаться.

mikescholar 26 июля 2018 | 16:58

Нервы слабые у спикера. Вот Москалькова - та покрепче будет. Махнетесь постами?

slawa1940 26 июля 2018 | 17:02

В этом чудовичном деле есть и Ваша составляющая его, не находите?

vlabumur 26 июля 2018 | 17:04

Наверное сначала решили реформировать.Потом организовали утечки.Подготовив общественное мнение. теперь проведут реформы
в итоге будет жестче и хуже.

puteshestvennik 26 июля 2018 | 17:11

Как противоречива наша жизнь. Казалось бы - Валька стакан давно уже автомат для штамповки речей а тут вдруг вполне искреннее что-то.

prusol 26 июля 2018 | 17:47

Мудрая женщина.

alex_gonchar 26 июля 2018 | 17:48

Переименовать фсин в псин или фуин. Но главное выдетить на это достаточно денег!

zorkin75 26 июля 2018 | 17:55

Этой Матвиенке,если не дура,давно уж пора подыскивать себе камеру и усовершенствовать её под себя.

uralruss 26 июля 2018 | 17:55

Сначала себя расформируйте.

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