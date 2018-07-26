Союз туриндустрии России предупредил о возможном закрытии визовых центров в стране
Как рассказала «Эху» пресс-секретарь союза Ирина Тюрина, к этому может привести инициатива Единой России. Депутаты внесли поправки о введении обязательной аккредитации для компаний, управляющих визовыми центрами. При этом критерии таковы, что ни один из действующих операторов не сможет получить аккредитацию, — сказала Тюрина.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sensei54 26 июля 2018 | 16:09
И никаких недоумений.
Народ с песнями встречал приход оккупационных властей.
А теперь вот, фьюрир стал по факту невыездным.
Так что, всё логично. Кушайте на здоровье.
blinorozhiy_chmo 26 июля 2018 | 16:11
Визовые центры - зло.
Закрывать!
oneoretwo 26 июля 2018 | 16:25
...к этому может привести инициатива Единой России...
------------------------------------------
...и это быдло еще обижается, что их обидно и по всякому обзывают...
moisha_sekilman 26 июля 2018 | 16:31
Союз туриндустрии забеспокоился, что вскоре может остаться без работы. А нужны ли нам такие туроператоры, которые кидают туристов в угоду своей выгоде. Мы и без этих туроператоров самостоятельно можем ездить куда нам заблагорассудиться, не платя этим хамовитым посредникам.