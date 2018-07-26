Союз туриндустрии России предупредил о возможном закрытии визовых центров в стране

Как рассказала «Эху» пресс-секретарь союза Ирина Тюрина, к этому может привести инициатива Единой России. Депутаты внесли поправки о введении обязательной аккредитации для компаний, управляющих визовыми центрами. При этом критерии таковы, что ни один из действующих операторов не сможет получить аккредитацию, — сказала Тюрина.