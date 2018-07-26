Станислав Черчесов продолжит работу со сборной России по футболу

РФС продлил контракт с тренером на два года с возможностью продления на такой же срок.

Исполком РФС признал выступление сборной России на чемпионате мира удачным, в чем, прямо скажем, мало, кто сомневался. В связи с этим и контракт со Станиславом Черчесовым будет продлен. Схема 2+2. Это означает, что тренер проработает со сборной еще минимум два года, а там, если все будет хорошо, контракт автоматически продлят еще на два года, то есть, до самого чемпионата мира в Катаре. При этом главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян сообщил на своем Youtube-канале, что зарплата Черчесова составит чуть меньше двух с половиной миллионов евро в год, но с бонусами может дорасти и до трех миллионов. Эта информация, правда, расходится с заявлением и. о. президента РФС Александра Алаева. По его словам, два с половиной миллиона евро – это годовой бюджет на весь тренерский штаб. Чемпионат мира уже в прошлом, но до следующего официального матча чуть больше месяца. Уже в сентябре стартует Лига Наций – новый турнир, в котором Россия сыграет со Швецией и Турцией.

Вскоре после чемпионата мира появились сообщения об интересе к Черчесову со стороны одного из клубов немецкой Бундеслиги. Официального подтверждения эта информация не получила.