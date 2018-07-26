Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Неверов призвал Поклонскую определиться со сдачей депутатского мандата
Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов призвал Наталью Поклонскую определиться со сдачей депутатского мандата. По словам единоросса, Поклонская нарушила фракционную дисциплину, голосуя против пенсионной реформы.
Поклонская должна сама принять решение о сдаче мандата, в то же время вопрос о ее голосовании против повышения пенсионного возраста будет отдельно рассмотрен осенью, сообщил Неверов. Как считает лидер фракции единороссов, на Поклонской была особая ответственность, поскольку ее в списки на выборы в Госдуму внес съезд партии. Сейчас же отношение к ней внутри фракции изменилось, отметил Неверов. Сама Поклонская, как передает «Интерфакс», заявила, что не сдаст свой мандат. Она объяснила это тем, что выполняет ту работу, которую ей доверили избиратели. Поклонская, напомним, стала единственным депутатом «Единой России», проголосовавшим против пенсионной реформы. Это произошло несмотря на то, что ранее Неверов заявил о консолидированной поддержке правящей партией повышения пенсионного возраста.
Ранее же источники РБК сообщили об уходе в отставку с партийной должности замсекретаря генсовета «Единой России» Сергея Железняка. Он не пришел на голосование по пенсионной реформе. Источники «Дождя» связывают это с негативным отношением Железняка к предлагаемым мерам
Комментарии29
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polsan 26 июля 2018 | 16:09
А что Сергей Неверов давал этот мандат доверия избирателей госпоже Поклонской ?!
olegleon 26 июля 2018 | 16:09
а со сдачей мандата и квартиру в Москве сдать придётся? без льгот остаться??
neyexo 26 июля 2018 | 16:18
olegleon: можно исключить из фракции - без проблем, но остаться депутатом, так было с Гудковыми.
депутатства можно лишиться, если совершишь преступление, будешь совмещать с бизнесом, как некоторые и т.д.
olegleon 26 июля 2018 | 16:23
neyexo: это смотря как избрали. если по одномандатному, то можно и из фракции, а если по партийному списку, то "сдавай мандат"
balamuto 26 июля 2018 | 16:10
Едро, это мафия. Туда зайдешь, просто так не выйдешь. Банда депутатов с круговой порукой.
pampey 26 июля 2018 | 16:10
Кто не с нами, тот против нас. Сталин живее всех живых!
olgavik 26 июля 2018 | 16:10
По опросам 90% против увеличения пенсионного возраста. Может тем ЕДРОсам, которые голосовали против воли народа и за повышение, самим определиться со сдачей мандата?
varangian2011 26 июля 2018 | 16:19
olgavik: balamuto: Они этим законом не возраст увеличивают, а карманы себе набивают. Состояние то каждого кремлежулика в среднем от санкций с 10 миллиардов до 8 снизилось, страдают от этого так бедняги.
neyexo 26 июля 2018 | 16:20
olgavik:
есть такое слово "надо"
Не хочется, но надо.
Народ не понимает (апарт: потом спасибо скажет - ой как мы помолодели)
janychar 26 июля 2018 | 16:11
Поклонская до этого выглядела, как ненормальная, но, как выяснилось, совершать в думе нормальные поступки могут только ненормальные. Парадокс.
sim202_ 26 июля 2018 | 16:11
Кукол дергают за нитки...
tv_victim 26 июля 2018 | 16:11
Просто интересно, не нивелирует ли эта "партийная дисциплина" само понятие "статус депутата"? Нафига тогда содержать такую свору кнопкодавов, если хватит и одного?
juche 26 июля 2018 | 16:15
Логично, один Неверов может заменить сборище депутатов, это большая экономия. Можно деньги отдать Ротенбергу на мост Сахалин или компенсировать убытки Вексельбергу или Дерепаске.
vlad_sabbath 26 июля 2018 | 16:14
"Сама Поклонская, как передает «Интерфакс», заявила, что не сдаст свой мандат. Она объяснила это тем, что выполняет ту работу, которую ей доверили избиратели."
А что - есть тут кто-нибудь, кто голосовал за Поклонскую? АА-УУ !! Отзовитесь, избиратели!!!
tv_victim 26 июля 2018 | 16:17
vlad_sabbath: Если так ставить вопрос, то едва ли найдется хоть один реальный и легальный "избранник народа".
oneoretwo 26 июля 2018 | 16:15
...помнится, с избитых плешивыми гестаповцами граждан озерные ворюги, озабоченные, по всей видимости, состоянием казны, даже пытались взыскать стоимость поцарапанного инвентаря гестаповцев - дубинок... собирается ли вЕдро вернуть в бюджет денежные средства, потраченные на ВСЮ деятельность, включая зар.плату, кашимяши в стране ?
borhudarov 26 июля 2018 | 16:15
М-да, допекла даже депутатов. Повод нашелся и сливают. Интересно, куда её?
tks 26 июля 2018 | 16:21
borhudarov: Куда её можно слить? В Центральные Трубы Российской ТелеКанализации разве если только.
gregor 26 июля 2018 | 16:17
Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Неверов призвал Поклонскую определиться со сдачей депутатского мандата
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закон мафии ,или ты воруешь как все или ........ага .
pavel_svr 26 июля 2018 | 16:25
gregor:
// закон мафии ,или ты воруешь как все или ........ага . //
У вас, гражданин, все мысли о воровстве, что так?! Тяжелое детство?
prof57 26 июля 2018 | 16:17
А зачем среди мерзавцев порядочный человек? Только стадо портит.
bosen48 26 июля 2018 | 16:17
Дурак ты Неверов, скоро вы наперебой будете сдавать мандаты и бежать в другие, как коммунисты в конце 80-х, партии, после голосования в 3-ем чтении. Вы партия самоубийц, вы останетесь после выборов с голым задом.
yralez 26 июля 2018 | 16:18
Паршивая овца маршруте стадо не испортит
tks 26 июля 2018 | 16:19
Отлично!
Грядёт битва Поклонской с Едрисней!
Няша перепутала декларативный демократизм ЕР с "демократическим централизмом".
jetsam 26 июля 2018 | 16:20
@Поклонская, напомним, стала единственным депутатом «Единой России»,
проголосовавшим против пенсионной реформы. @
да, обидно ЕдРосовцам, когда их женщина сомнительного поведения их же и развела.
надо же, блаженная теперь в шоколаде, а они - тоже в темно-коричневом, но, судя
по запаху - отнюдь не какаВа....
@сама принять решение о сдаче мандата@
МандаТа она точно не отдаст - стерилизация?
@Сейчас же отношение к ней внутри фракции изменилось,@
конечно, молоденькая рыжая бестия - у всех на штанах...
vlabumur 26 июля 2018 | 16:21
А нужно спросить избирателей.
Если они поддержат пенсионную реформу ,Поклонская должна сдать мандат, а если нет мандат должны сдать те кто голосовал за.
Депутаты должны выполнять волю народа.
ПО МОЕМУ ТАК.
riots 26 июля 2018 | 16:23
Делов то, будет внефракционная. Для рейтинга это только на пользу.
hz6691 26 июля 2018 | 16:25
"скованные одной цепью, связанные одной целью"
ihor_syvoryj 26 июля 2018 | 16:27
За такое можно и партбилет на стол! (С)