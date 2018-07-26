Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Неверов призвал Поклонскую определиться со сдачей депутатского мандата

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов призвал Наталью Поклонскую определиться со сдачей депутатского мандата. По словам единоросса, Поклонская нарушила фракционную дисциплину, голосуя против пенсионной реформы.

Поклонская должна сама принять решение о сдаче мандата, в то же время вопрос о ее голосовании против повышения пенсионного возраста будет отдельно рассмотрен осенью, сообщил Неверов. Как считает лидер фракции единороссов, на Поклонской была особая ответственность, поскольку ее в списки на выборы в Госдуму внес съезд партии. Сейчас же отношение к ней внутри фракции изменилось, отметил Неверов. Сама Поклонская, как передает «Интерфакс», заявила, что не сдаст свой мандат. Она объяснила это тем, что выполняет ту работу, которую ей доверили избиратели. Поклонская, напомним, стала единственным депутатом «Единой России», проголосовавшим против пенсионной реформы. Это произошло несмотря на то, что ранее Неверов заявил о консолидированной поддержке правящей партией повышения пенсионного возраста.

Ранее же источники РБК сообщили об уходе в отставку с партийной должности замсекретаря генсовета «Единой России» Сергея Железняка. Он не пришел на голосование по пенсионной реформе. Источники «Дождя» связывают это с негативным отношением Железняка к предлагаемым мерам