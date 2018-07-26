В Калининграде против сотрудника колонии завели дело о превышении должностных полномочий с применением насилия

В Калининграде против сотрудника колонии завели дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Он сломал заключенному 10 ребер.

У пострадавшего, его имя не называется, зафиксировали переломы ребер с обеих сторон, а также пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости). По версии следствия, побои заключенному нанесли заместитель начальника по безопасности исправительной колонии №9 вместе с другими сотрудниками, их личности устанавливаются. Это произошло еще в конце января, а уголовное дело возбудили через два месяца, назначена экспертиза. В правозащитной организации «Зона права», она представляет интересы потерпевшего, рассказали, что об инциденте в прокуратуру сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии.

Это не первое сообщение о пытках в этой колонии. Полтора года назад сайт «Гулагу.нет» опубликовал видео избиения заключенного. Сам инцидент произошел 3 года назад. Тогда пострадавшего обвинили в нападении на сотрудника и осудили еще на 3,5 года колонии.

Отметим, что только в этом месяце возбуждено два дела о пытках в колониях – неделю назад «Новая газета» опубликовала видео избиения заключенного в Ярославле, два дня спустя в брянской колонии от пыток погиб осужденный