В Калининграде против сотрудника колонии завели дело о превышении должностных полномочий с применением насилия
В Калининграде против сотрудника колонии завели дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Он сломал заключенному 10 ребер.
У пострадавшего, его имя не называется, зафиксировали переломы ребер с обеих сторон, а также пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости). По версии следствия, побои заключенному нанесли заместитель начальника по безопасности исправительной колонии №9 вместе с другими сотрудниками, их личности устанавливаются. Это произошло еще в конце января, а уголовное дело возбудили через два месяца, назначена экспертиза. В правозащитной организации «Зона права», она представляет интересы потерпевшего, рассказали, что об инциденте в прокуратуру сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии.
Это не первое сообщение о пытках в этой колонии. Полтора года назад сайт «Гулагу.нет» опубликовал видео избиения заключенного. Сам инцидент произошел 3 года назад. Тогда пострадавшего обвинили в нападении на сотрудника и осудили еще на 3,5 года колонии.
Отметим, что только в этом месяце возбуждено два дела о пытках в колониях – неделю назад «Новая газета» опубликовала видео избиения заключенного в Ярославле, два дня спустя в брянской колонии от пыток погиб осужденный
Комментарии7
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olegleon 26 июля 2018 | 16:07
"Работать пойдешь. Умеешь что-нибудь делать-то?... Да, есть из чего впасть в отчаяние."
balamuto 26 июля 2018 | 16:13
В УФСИН стали набирать гастарбайтеров со среднеазиатских республик?
Да, уж... Плохи дела в этом королевстве...т.е. ханстве..каганате.
blinorozhiy_chmo 26 июля 2018 | 16:18
Ну, десять - не сто.
Могли бы и не раздувать историю из ничего.
jetsam 26 июля 2018 | 16:12
@Тогда пострадавшего обвинили в нападении на сотрудника и осудили еще на 3,5 года колонии. @
а вот и ответ на вопрос - "почему молчат зэки"
скольким, интересно, уже добавку выписали?
"че стоим, каво ждем" (с) реклама
olegleon 26 июля 2018 | 16:21
jetsam: может быть потому, что "зэки" это преступники?
oneoretwo 26 июля 2018 | 16:20
...со всей очевидностью наблюдается нежелание плешивых ворюг тягаться с комитетом ООН по пыткам... можно предположить, что санкции ТОГО комитета явно не деццкие...
yralez 26 июля 2018 | 16:23
Если бы 9 ребер.,.....то служебные полномочия.