Матвиенко: Государство гарантирует всем россиянам получение пенсий
Государство гарантирует всем россиянам получение пенсий. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заверила, что ситуаций, подобных тем, что были в девяностых годах с невыплатами пенсий, не повторится. Матвиенко признала, что большинству людей не нравятся изменения, которые предусматривает грядущая пенсионная реформа. При этом она добавила, что отложить решение вопроса о повышении пенсионного возраста нельзя, — передает агентство ТАСС.
Комментарии22
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yralez 26 июля 2018 | 15:37
,можем отдать ваши деньги......а можем и не отдать
alex1890 26 июля 2018 | 15:44
А если гарантии не будут выполнены, то Песков все доходчиво объяснит.
gordy 26 июля 2018 | 15:54
"При этом она добавила, что отложить решение вопроса о повышении пенсионного возраста нельзя, ..."
А почему нельзя решить по-другому?
velbkeirf1 26 июля 2018 | 16:21
gordy: где все эти инновации роботизации автоматизации куда въепенили кучу денег и почему пенсионный фонд должен формироваться не от ВВП а от количества работающих граждан?
gencek 26 июля 2018 | 16:08
yralez:
Вот проблядь старая, сама всю жизнь больше стакана в руке не держала, а еще она гарантирует сучка страшная , издевается над народом.
До этой "повышенной " пенсии 90% мужиков не доживут, так что расчет верный - не платить совсем !
tvitov66 26 июля 2018 | 15:39
... всем кто доживёт
danko1 26 июля 2018 | 15:39
Действительно, если передвинуть срок пенсионной реформы на то время, когда экономика будет на подъёме и рабочие места появятся, то тогда придется ограничить вывод награбленных триллионов на Запад.
А на это власть никогда не пойдет.
Она лучше сейчас гарантирует получение пенсий покойникам.
sarbus 26 июля 2018 | 15:39
Конечно,сам факт получения гарантирует! Только вот с размерами и сроками - не очень...
testmeter 26 июля 2018 | 15:40
"Государство гарантирует всем россиянам получение пенсий" на том свете
chnch 26 июля 2018 | 15:41
А накопительную часть кто гарантировал? Нет, я уже попрощался и не рассчитываю, просто ынтересно....
vasyakirin 26 июля 2018 | 15:41
При этом она добавила, что отложить решение вопроса о повышении пенсионного возраста нельзя, — передает агентство ТАСС.
Интересно а почему нам ни кто просто не предоставит баланс бюджета с комментариями и пояснениями?
По чему я должен верить на слово вороватой слуге народа?
tv_victim 26 июля 2018 | 15:48
vasyakirin: Тем более, что когда его принимали, все было тик-так....Причем на три года.
moskalito 26 июля 2018 | 15:48
"Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе»."
Н.Некрасов
sadda 26 июля 2018 | 15:52
Во всяком случае в 90-е не было такого чтобы отменять пенсии одним чтобы продолжать платить другим. Да, были задержки, но сейчас чтобы этого не случилось часть людей лишают пенсий на несколько лет.
lager23 26 июля 2018 | 15:53
Валя, богатейшая страна планеты с помощью недоумков и при товоём непосредственном участии докатилась до предбанкротного состояния, стагнации, отсутствия союзников и пустого пенсионного фонда, твой сын миллиардер, а ты утопаешь в бриллиантах и носишь одежду от кутюр..... ты ничего не перепутала или совесть спущена в унитаз после многочисленных ресторанов, полном государственном обеспечении с безлимитным финансированием и абсолютной безнаказанности?
puteshestvennik 26 июля 2018 | 15:54
Накопительную часть тоже "гарантировали".
zolingen 26 июля 2018 | 15:55
А что там с референдумом?
jetsam 26 июля 2018 | 15:57
zolingen: он уже (18марта) прошел - 76% - "ЗА", 86% - "ЗА,ЗА"
podwodnik 26 июля 2018 | 15:56
Казнить, нельзя помиловать.
uralruss 26 июля 2018 | 16:04
Если доживете - "падлы"!
profi1962 26 июля 2018 | 16:04
ВАля расскажи про свою пенсию и деньги сынишки миллиардера. Жаль в деревнях не знают всю правду про вашу жизнь, там только 1 канал, Россию и НТВ показывают, а там про это не скажут.
orein51 26 июля 2018 | 16:24
матвенка исполняет роль Гаранта... "Высоко леташь, штанишки порвёшь" [СССР-поговорка]