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15:31, 26 июля 2018

Депутат Госдумы Сергей Железняк, по данным источников, подал в отставку с поста заместителя секретаря Генсовета ЕР

Депутат Госдумы Сергей Железняк, по данным источников, подал в отставку с поста заместителя секретаря Генсовета Единой России. Как рассказали собеседники издания РБК, заявление будет удовлетворено на одном из ближайших заседаний. При этом об исключении чиновника из партии речи не идет. Железняк стал одним из восьми парламентариев Единой России, не явившимся на утверждение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Официально депутат находился на больничном, но источники телеканала Дождь сообщали, что Железняк не хотел поддерживать законопроект.

Комментарии

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tv_victim 26 июля 2018 | 15:38

"Неподкупная моя, вовремя предать — это не предать. Это предвидеть!"

"Гараж". Фильм Э. Рязанова.

ag_bai 26 июля 2018 | 15:56

Он шел на Одессу, он вышел к Херсону,
В засаду попался отряд,
Налево застава, махновцы направо,
И десять осталось гранат.
Налево застава, махновцы направо,
И десять осталось гранат.

ag_bai 26 июля 2018 | 15:59

Ребята сказали - "Пробьемся штыками,
И десять гранат - не пустяк!"
Штыком и гранатой пробились ребята...
Остался в степи Железняк.
Штыком и гранатой пробились ребята...
Остался в степи Железняк.

yralez 26 июля 2018 | 15:41

Что то с кабаевым видно случилось.,....ждём с нетерпением

buva53 26 июля 2018 | 15:42

У суперкрысы - суперчутьё

sadda 26 июля 2018 | 15:55

Да плевать Железняку на пенсионный закон, его кроме своих карманов ничего не интересует. А нагреб он не хило, и дочурки в Европе проживают. Может к ним решил слинять.

tv_victim 26 июля 2018 | 16:20

sadda: Пехтин-стайл....

profi1962 26 июля 2018 | 16:00

Решил по тихому свалить с корабля. К деткам в Англию или Швейцарию, домик уже приобрел, через какую нибудь подставную фирму. Там любят бешеные, ворованные деньги наших борцов за благосостояние российского народа. Пол Англии беглых банкиров, да глав областных администраций. кто успел деньги вывезти, под прикрытием ФСБ и ГРУ с МИДом.

jetsam 26 июля 2018 | 16:07

у него уже все в англии 9сколько та - 3 дочери. уже гражданство на
подходе).
тут ему оставаться - за неделю уже сколько шпиёнов поймали?
нафиг-нафиг... видать уже команда сверху "ищите прикрытие".
вот он прикрытием не хочет быть. ну не хочет судьбы улюкаева.
согласен на грубый песок, но флориды или майами...

bratec_kot 26 июля 2018 | 16:08

сложненную многогоходовку затеял Железняк.Чем то похож на крысу с корабля. причем чтоб наворованное сохранить

gencek 26 июля 2018 | 16:19

Неужели совесть проснулась ?
Хотя о чем это я ?
Просто понял, что наворовал уже достаточно для тихой жизни с семьей в своем Английском поместье ...
Дочки то давно уже гражданки Великобритании, дети, внуки от пэров и сэров, глдишь и наш Железняк местечко успеет прикупить в палате лордов.
А ведь как обличал , как вскрывал пороки западного общества тварь продажная, настоящий путинец !

oneoretwo 26 июля 2018 | 16:31

...а "федеральные структуры" не собираются проверить этого проходимца на предмет соотвествия легального дохода реальной жизни...

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