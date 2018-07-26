Депутат Госдумы Сергей Железняк, по данным источников, подал в отставку с поста заместителя секретаря Генсовета ЕР

Депутат Госдумы Сергей Железняк, по данным источников, подал в отставку с поста заместителя секретаря Генсовета Единой России. Как рассказали собеседники издания РБК, заявление будет удовлетворено на одном из ближайших заседаний. При этом об исключении чиновника из партии речи не идет. Железняк стал одним из восьми парламентариев Единой России, не явившимся на утверждение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Официально депутат находился на больничном, но источники телеканала Дождь сообщали, что Железняк не хотел поддерживать законопроект.