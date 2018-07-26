Суд в Томске арестовал начальника регионального управления МЧС Михаила Бегуна
Его обвиняют в получении взятки. Заседание проходило в закрытом режиме. Глава томского МЧС взят под стражу на два месяца, — сообщает агентство Интерфакс.
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Его обвиняют в получении взятки. Заседание проходило в закрытом режиме. Глава томского МЧС взят под стражу на два месяца, — сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии1
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gencek 26 июля 2018 | 16:26
Никогда не было и вдруг опять ...
Кого там Шойгу оставил после себя , что ни генерал так обязательно взяточник и казнокрад...
Мы так Россию не поднимем с таким контингентом, с такими мы сдохнем все скоро ...
Или сгорим.