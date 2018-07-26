В Серпухове уволены полицейские, которые не отреагировали на жалобу о подозрительном мужчине на детской площадке
В итоге этот человек – Александр Семин – был задержан по подозрению в убийстве пятилетней девочки, — сообщает агентство РИА Новости.
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В итоге этот человек – Александр Семин – был задержан по подозрению в убийстве пятилетней девочки, — сообщает агентство РИА Новости.
Комментарии11
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mozhem_povtorit 26 июля 2018 | 15:37
Интересно а эти ублюдки все равно раньше других начнут пенсию получать? Надо эту мразь гнать с работы с лишением всех привелегий.
kindman_a 26 июля 2018 | 15:40
mozhem_povtorit:
Только гнать?
А - сажать?
olegleon 26 июля 2018 | 16:00
mozhem_povtorit: уволенному тяжело пенсию получить. тем более, что ещё и под статью "халатность" могут попасть
moisha_sekilman 26 июля 2018 | 16:27
mozhem_povtorit: Твоя фамилия полностью соответствует твоим комментариям. Продолжай дальше в том же духе господин Вова Плешивый.
raindengo 26 июля 2018 | 15:40
просто уволены? а где же эта повышенная ответственность, за которую им все бонусы и блага приписываются, типа жилья, выслуги лет, повышенной пенсии и тд?
sarbus 26 июля 2018 | 15:45
Увольнение - это жестоко,вот статья о халатном отношении к обязанностям - самый раз.
jetsam 26 июля 2018 | 15:52
вот ведь гады депутаты ГД.
надо было принять сразу во всех пятнадцати чтениях
этот гребанный закон о повышении пенсионного возраста.
а то приходится для его маскировки всякие ужасные
новости ежедневно изобретать. так маскируют так маскируют
- того и гляди народ побежит стены тюрем ломать...
перестарались. надо к сирии вернуться и хохлов вспомнить.
а то холопов некуда будет сажать, если что...
ludmila_d 26 июля 2018 | 15:56
Статья за халатность, повлекшую тяжкие последствия в виде смерти человека, на полицейских не распространяется также, как и повышение пенсионного возраста что ли?????????? ЧТО ЗНАЧИТ УВОЛИЛИ ?????
zhrv 26 июля 2018 | 16:01
Некогда им было, ведь они "были уверены в своем будущем".
moisha_sekilman 26 июля 2018 | 16:24
Какая разница как быть уволенным: - среагировав или не среагировав на жалобу, в любом случае полицейские были бы оплёваны либеральной прессой России.
vlabumur 26 июля 2018 | 16:34
Произошло убийство.Как минимум сотрудники полиции проявили халатность.
Увольнять надо их начальников,а их наказывать строже..