Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляцию на решение о продлении ареста Анны Павликовой

Ее обвиняют в создании экстремистского сообщества – таковым силовики считают движение «Новое величие». У Павликовой в СИЗО обострились проблемы со здоровьем. Отпустить ее под домашний арест призвала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.