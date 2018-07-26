Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляцию на решение о продлении ареста Анны Павликовой
Ее обвиняют в создании экстремистского сообщества – таковым силовики считают движение «Новое величие». У Павликовой в СИЗО обострились проблемы со здоровьем. Отпустить ее под домашний арест призвала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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kunst54 26 июля 2018 | 15:47
Отпустите девушку, звери!
archibald_dandy_esquire 26 июля 2018 | 16:30
kunst54:
ГПУ создало движение, ГПУнаписало "устав", ГПУ же "нашло" созданное им же "террористическое движение" и руководители этого движения из ГПУ аерстовали вовлеченных ими же "участников террористов"
предполагаемая "вишенка на торте" - правилово "мойсуд" даст от 10 до 20 лет не организаторам из ГПУ, а девчонкам, которым по недоумию это показалось "прикольным"
olegleon 26 июля 2018 | 15:58
ну когда у 60-и летних мужиков начинаются проблемы со здоровьем в СИЗО ещё понятно. но у 20-и летних.....
хотя всё верно. надо домашний арест применять вместо СИЗО, если человек местный и есть где жить