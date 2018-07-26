В Калининграде возбуждено уголовное дело об избиении заключенного, ему в колонии сломали 10 ребер
Об этом сообщила правозащитная организация «Зона права». Фигурантом дела стал заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии №9 Даврон Хакимов. По данным следствия, над заключенным издевались несколько сотрудников. Тяжелые травмы были нанесены в конце января.
Комментарии17
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danko1 26 июля 2018 | 15:36
Такие уголовные дела практически во всех колониях и СИЗО можно возбуждать.
На месяц притихнут такие избиения, а потом шумиха уляжется и всё по новой возобновится.
На насилии весь режим путинский держится.
gordy 26 июля 2018 | 15:51
Всё идёт к тому, что ФСИН скоро присоединят к чему-нибудь, а личный состав попадёт под сокращение?
sharko_2 26 июля 2018 | 15:52
Госдура должна принять закон о создании газовых камер и крематориев в колониях.
fikus74 26 июля 2018 | 16:30
sharko_2: а кто будет строить мост на сахалин?
tvitov66 26 июля 2018 | 15:37
Вертухаи, судьба ПФ РФ в том числе и в ваших руках!
vea4ek 26 июля 2018 | 15:43
Демшиза нонче за уголовников переживает, акционисты нонче не в тренде.
mumaras 26 июля 2018 | 16:08
vea4ek: не за уголовников, а за Вас зарекающегося.
tv_victim 26 июля 2018 | 15:44
А Матвиенко-то не в курсе.... А то бы, небось, кэ-э-эк возмутилась бы!
jetsam 26 июля 2018 | 15:47
14 же остались целыми. а это 58%.
а 58% - почти 76%. т.е. норма.
все нормально в путесрании. все в порядке.
устраняются лишние ребра мешающие
скрепоносить в честь вошьдя. всего то...
там вообще негров линчуют. и психов не привязывают.
tadolg 26 июля 2018 | 15:52
их кто родил, этих седистов?
jetsam 26 июля 2018 | 15:54
tadolg: не поверите, тсссс - путен с мизулиной. при свечке поклонской.
aleks_3310 26 июля 2018 | 15:56
Не, ну куда опять гарант Конституции загляделся?
Вертухаи совсем охренели! Пора уже "переломать кости" всей этой пенитенциарной системе.
А он бездействует, как будь то так и должно быть!
eduard53 26 июля 2018 | 16:00
Уже не внушаить. Вы, эх-овцы, лучше бы сообщали, где и когда в Путистане зэков никто
не мордовал, и они живыми-здоровыми вышли с зоны: и реже было бы, и эффектнее ...
aleks_3310 26 июля 2018 | 16:07
eduard53: Прослушали. Сообщало "Эхо". С Олегом Навальным обошлось без побоев.
neyexo 26 июля 2018 | 16:14
Неужели не сам заключенный сломал?
По собственной неосторожности
piterjanis 26 июля 2018 | 16:17
прям Дикий Запад какой-то
marika919 26 июля 2018 | 16:21
Травмы нанесли в январе, а дело возбудили только сейчас ? Нигде в мире у ментов нет таких привилегий как в россии ! Надо лишить их всех льгот и пенсий. Пусть работают на общих основаниях со всеми. Мрази.