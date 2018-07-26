В Калининграде возбуждено уголовное дело об избиении заключенного, ему в колонии сломали 10 ребер

Об этом сообщила правозащитная организация «Зона права». Фигурантом дела стал заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии №9 Даврон Хакимов. По данным следствия, над заключенным издевались несколько сотрудников. Тяжелые травмы были нанесены в конце января.