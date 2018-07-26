Редакция «Форбс» обратилась в прокуратуру из-за исчезнувшей из журнала статьи
Из отпечатанного номера пропала публикация о бизнесе братьев Магомедовых.
Статьи под названием «Дела семейные» не оказалось в последнем номере журнала, который редакция получила из печати накануне. Текст был посвящен предпринимательской деятельности и разногласиям братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых – их подозревают в растрате и хищениях 2,5 миллиардов рублей бюджетных средств. Статью, уже сверстанную и утвержденную у главного редактора, заменили на другой текст без ведома авторов, отмечают «Ведомости» со ссылкой на источник. В редакции посчитали это вмешательством в их деятельность и нарушением закона о СМИ и обратились в прокуратуру.
Материал был снят с номера после проверки юридической службой журнала. Об этом агентству RNS сообщили в пресс-службе медиагруппы ACMG – издателя Forbes. Публикация может вызвать серию исков, поэтому материал отправили на доработку. Кроме того, отметили в пресс-службе медиагруппы, в статье обнаружили нарушение этических стандартов.
Отметим, что полный текст статьи опубликован на сайте «Форбс».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
plank1957 26 июля 2018 | 15:09
В РФ появился новый вид криминала: воровство статей.
jetsam 26 июля 2018 | 15:15
статья пропала... офигеть...
тут в роскосмосе 700 ярдов пропало,
так кириенко, тсс, стал тайным хероем россии...
статья... буковки, чай, ссыпались, чернила надо у
производителя закупать, а не китайским
заменителем печатать...