Редакция «Форбс» обратилась в прокуратуру из-за исчезнувшей из журнала статьи

Из отпечатанного номера пропала публикация о бизнесе братьев Магомедовых.

Статьи под названием «Дела семейные» не оказалось в последнем номере журнала, который редакция получила из печати накануне. Текст был посвящен предпринимательской деятельности и разногласиям братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых – их подозревают в растрате и хищениях 2,5 миллиардов рублей бюджетных средств. Статью, уже сверстанную и утвержденную у главного редактора, заменили на другой текст без ведома авторов, отмечают «Ведомости» со ссылкой на источник. В редакции посчитали это вмешательством в их деятельность и нарушением закона о СМИ и обратились в прокуратуру.

Материал был снят с номера после проверки юридической службой журнала. Об этом агентству RNS сообщили в пресс-службе медиагруппы ACMG – издателя Forbes. Публикация может вызвать серию исков, поэтому материал отправили на доработку. Кроме того, отметили в пресс-службе медиагруппы, в статье обнаружили нарушение этических стандартов.

Отметим, что полный текст статьи опубликован на сайте «Форбс».