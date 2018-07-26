Иностранцам с паспортами болельщиков чемпионата мира по футболу разрешили приезжать в Россию без виз до конца года
Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Идея ввести безвизовый въезд для футбольных фанатов на несколько месяцев принадлежит президенту Владимиру Путину.
Комментарии6
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kindman_a 26 июля 2018 | 15:09
Россия всегда рада гопникам, не правда ли?
Что-то я не слышал про безвизовый режим для ученых, IT-специалистов и мастеров искусства из-за рубежа.
polsan 26 июля 2018 | 15:11
Те кто были, были же болельщики фанаты именно футбола, они в этом году уже потратили немало денег на поездку и вряд ли приедут ещё им же тоже надо работать
tks 26 июля 2018 | 15:37
polsan: Всё просто! "Дети Чемпионата" нуждаются в отцах!
polsan 26 июля 2018 | 15:40
tks: кто этого захочет, тому виза не помеха )
svirepyi_gary 26 июля 2018 | 15:14
Была статья такая в УК... "За низкопоклонничество перед западом"...
tks 26 июля 2018 | 15:34
А для россиян закрывают визовые центры.
и это - тоже идея Президента В.Путэна.