МВД предлагает упростить процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов

Многие из них свободно говорят на русском языке, поэтому нет необходимости проводить для них соответствующий экзамен, — рассказал агентству ТАСС представитель ведомства Денис Струков.

Как отмечает агентство РИА Новости, в МВД работают над законопроектом, который позволит внести изменения в закон о гражданстве России.