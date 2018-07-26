МВД предлагает упростить процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов
Многие из них свободно говорят на русском языке, поэтому нет необходимости проводить для них соответствующий экзамен, — рассказал агентству ТАСС представитель ведомства Денис Струков.
Как отмечает агентство РИА Новости, в МВД работают над законопроектом, который позволит внести изменения в закон о гражданстве России.
Комментарии11
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drillerthriller 26 июля 2018 | 15:07
Просто раздать паспорта и потом защитить.
danko1 26 июля 2018 | 15:19
drillerthriller: Когда смертность в России растет, а рождаемость падает даже по официальным данным, что характерно для снижения средней продолжительности жизни, то число россиян надеются за счет мигрантов поднять.
Скоро паспорта будут выдавать и тем, кто одно слово "Путин" знает.
navsegda 26 июля 2018 | 15:37
danko1: Смотрел официальные (!) прогнозы демографов . К 2050 году население РФ сократится до примерно 120 млн., причём средний возраст будет 47 лет , количество пенсионеров будет зашкварное , вероятно пенсии придётся совсем отменить
neprostotak 26 июля 2018 | 15:11
А как же дружественный народ Сирии?!
Столько лет пуйло его защищает, а сирийцы почему-то в рашку не ездют! Наверняка потому что нет упрощённой процедуры!
Их так угнетают гейропейцы! Вот как только упростят, так тут же и поломятся благодарные Сирийцы вместо загнивающей гейропы в высокодуховную и скрепную рашку!!!
jetsam 26 июля 2018 | 15:13
я чего-то отстал от жизни - мы чего, уже с белоруссией ихтамнетчим?
и какую лугандонию белоруссы нам
добровольно отдали? поди не минск ли, случаем, #наш?
za_stalina 26 июля 2018 | 15:14
Даешь СССР 2.0 !
navsegda 26 июля 2018 | 15:33
za_stalina: а деньги у тебя есть на сесесер 2.0 ? Как видим с бюджетом напряг , пенсионный возраст увеличивают , крымчанам денег нет , но они держаться , а между прочим например белорусов 9 млн. , гораздо больше чем крымчан и все 9 млн. на российский бюджет .А ты как думал ? Пенсии , зарплаты , пособия , дороги и т.д. Не потянете вы СССР 2.0
sergo_25_26 26 июля 2018 | 15:16
Свои по гейропам разбегаются да по пиндосиям.
piterjanis 26 июля 2018 | 15:18
Давно пора
mozhem_povtorit 26 июля 2018 | 15:34
На Минск, бить фашистов!
grossalexis072018 26 июля 2018 | 15:36
А не проще ввести обучение на китайском прям с детского садика.