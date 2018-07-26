Визовые центры в России оказались под угрозой закрытия из-за возможного введения обязательной аккредитации

Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к их закрытию. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Она уточнила, что центры могут закрыться, если будут приняты изменения в закон «О порядке выезда и въезда в РФ», инициированные депутатами от «Единой России». В частности, предлагается возложить на МИД РФ дополнительные функции по обязательной аккредитации всех компаний, которые являются туроператорами визовых центров в России.

«Ни одна из шести действующих в России компаний, которая оперирует визовыми центрами, получить такую аккредитацию не сможет. Депутаты хотят, чтобы доля иностранного участия в уставном капитале составляла не более 20%. Ни одна компания такому требованию не соответствует», — отметила И.Тюрина.

По ее словам, закрытие центров «резко поменяет ситуацию на рынке оформления виз, поскольку консульств в России гораздо меньше, чем визовых центров».

И.Тюрина также не исключила, что другие страны зеркально ответят на данный закон в случае, если он будет принят. «Тогда российские визовые центры за рубежом, от которых сейчас никто не требует никаких аккредитаций, будут поставлены перед такими же барьерами», — добавила она.