Визовые центры в России оказались под угрозой закрытия из-за возможного введения обязательной аккредитации
Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к их закрытию. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Она уточнила, что центры могут закрыться, если будут приняты изменения в закон «О порядке выезда и въезда в РФ», инициированные депутатами от «Единой России». В частности, предлагается возложить на МИД РФ дополнительные функции по обязательной аккредитации всех компаний, которые являются туроператорами визовых центров в России.
«Ни одна из шести действующих в России компаний, которая оперирует визовыми центрами, получить такую аккредитацию не сможет. Депутаты хотят, чтобы доля иностранного участия в уставном капитале составляла не более 20%. Ни одна компания такому требованию не соответствует», — отметила И.Тюрина.
По ее словам, закрытие центров «резко поменяет ситуацию на рынке оформления виз, поскольку консульств в России гораздо меньше, чем визовых центров».
И.Тюрина также не исключила, что другие страны зеркально ответят на данный закон в случае, если он будет принят. «Тогда российские визовые центры за рубежом, от которых сейчас никто не требует никаких аккредитаций, будут поставлены перед такими же барьерами», — добавила она.
Комментарии18
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danko1 26 июля 2018 | 15:08
А выездные визы в этом законе предусмотрены?
Ведь без них, когда во множество стран без виз можно въехать или получить их в аэропорту, железный занавес полностью не опуститься.
Хотя в северную Корею и Венесуэлу могут всех желающих выпускать.
sokal123 26 июля 2018 | 15:20
danko1: пахан закрывает страну -это последний акт вставания с колен и торжество патриотизма. .Конечно главные патриоты будут томится на Западе ,и их детишки .
blinorozhiy_chmo 26 июля 2018 | 15:29
Это было бы действительно хорошо, если бы исчезли с земли российской все эти визовые центры, центры морального разврата.
Надо заниматься своей страной, а не по заграницам шастать с протянутой рукой.
Закрывать, однозначно - нормальные люди в этой ситуации не пострадают!
irinakingsize1 26 июля 2018 | 15:08
Пошла решающая заключительная стадия. Чулпаша Халпатова почему-то выбрала свободную страну, а не Северную Корею, как задумывала раньше. Патриоты, доверенные лица, они такие, все загадочные, непредсказуемые.
nemez1 26 июля 2018 | 15:12
Скорее всего едросы хотят рядовым гражданам перекрыть выезд за границу, потому, что эту шваль в приличные страны не пускают.
vbgolub 26 июля 2018 | 15:20
nemez1: Железный занавес не спеша, тем не менее, последовательно создается.
tks 26 июля 2018 | 15:24
Интересно, что при этом вся эта депутанская мерзость и шваль как ездила через vip-залы за кордон по дипаспортам, так и продолжит ездить.
virgenu 26 июля 2018 | 15:26
Железный занавес со скрипом опускается. Очередная победа Путина над демократией. Вперёд в СССР- так победим!
y3emen1 26 июля 2018 | 15:26
в стране появился избыток колючей проволоки, заодно и экономика рванёт
neyexo 26 июля 2018 | 15:29
Не надо бояться железного занавеса.
Выезжать будет можно.
Только пройти собеседование в парткоме Единой России (которые будут, если их еще нет).
Ехать в составе группы. В группе будет старший, из проверенных товарищей, он о вас позаботится. Со всеми вопросами во время поездки к нему. Типа кому куда отлучиться и т.д. После приезда сообщить в партком о любых ЧП, попытках вербовки и т.д.
an1940 26 июля 2018 | 15:43
Больше по своей стране надо путешествовать, а не вывозить деньги западу.
y3emen1 26 июля 2018 | 15:49
an1940: солнечный магадан всегда роднее туманного альбиона
sergirusso 26 июля 2018 | 15:47
Упрощаю до максимума. ЖИТЬ СТАНОВИТСЯ НЕУДОБНО, ВСЕ "ДОСТИЖЕНИЯ" ПРЕДЫДУЩЕГО ПЕРИОДА, ЕСЛИ ОНИ И БЫЛИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В НИЧТО, В НАВОЗ...
ka_mate 26 июля 2018 | 15:49
Ну наконец то россиянам закроют выезд.
Логическое завершение.
dedctolet 26 июля 2018 | 15:57
Жить становится лучше,жить становится веселей.А отдыхать можно и на Колыме.
hihi2raza 26 июля 2018 | 16:05
Хорошо. Меньше русского быдла будет на западе.
oneoretwo 26 июля 2018 | 16:06
...паранойя какая-то...
profi1962 26 июля 2018 | 16:06
Отдыхайте в Крыму, он ваш.