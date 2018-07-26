Лидер ЛДПР Владимир Жириновский просит президента учредить звание «заслуженный чиновник»
Он направил Владимиру Путину соответствующее предложение. В своем письме Жириновский посетовал, что сегодня статус муниципальных и государственных чиновников не отмечен в системе госнаград и не стимулируется почетными званиями, — пишет РБК.
Комментарии5
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danko1 26 июля 2018 | 14:37
Самым заслуженным чиновникам, ворующим миллиардами, одновременно со званием хорошо бы и 25 лет на зоне обеспечить.
cattt 26 июля 2018 | 14:41
danko1: Уж лучше сразу "Заслуженный Дармоед"
astet 26 июля 2018 | 14:42
danko1: чиновники типа Жириновского
заслуживают звания "Заслуженный пидер"!!!
ruderpost 26 июля 2018 | 14:42
это анекдот или жирик в конец с ума сошёл?
tv_victim 26 июля 2018 | 14:43
Хорошая идея. Например, можно этим "заслуженным" ставить заслуженное клеймо на лоб, чтобы все знали, с кем имеют дело!