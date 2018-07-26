Госдума одобрила в третьем чтении пакет законопроектов о создании российских офшоров
Территории с особым правовым режимом будут размещены на острове «Октябрьский» в Калининградской области и острове «Русский» в Приморском крае. О том, что в России разрабатывается законопроект о внутренних офшорах, стало известно весной. Тогда речь шла об одной из форм поддержки предпринимателей, попавших в санкционные списки.
Комментарии4
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danko1 26 июля 2018 | 14:39
Как свободно дышится и живется ворам, приближенным к власти, в России.
Путин только о них и заботится.
tv_victim 26 июля 2018 | 14:40
Одной рукой обирают пенсионеров, а другой...... Видно, это и есть "социальное государство"....
chnch 26 июля 2018 | 14:42
Офшор под присмотром ФеСеБе... Прикольненько...
srk2658lu 26 июля 2018 | 14:47
И что там будут строить на деньги офшоров?
Ракетные базы стратегического назначения?