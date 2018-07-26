Госдума одобрила в третьем чтении пакет законопроектов о создании российских офшоров

Территории с особым правовым режимом будут размещены на острове «Октябрьский» в Калининградской области и острове «Русский» в Приморском крае. О том, что в России разрабатывается законопроект о внутренних офшорах, стало известно весной. Тогда речь шла об одной из форм поддержки предпринимателей, попавших в санкционные списки.