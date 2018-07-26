Заключенный ярославской колонии Евгений Макаров, который подвергся пыткам, заявил, что опасается за свою жизнь

Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин. По словам омбудсмена, после обнародования видеозаписи пыток Макаров считает, что его могут убить, представив дело как суицид. Он попросил не вывозить его за пределы колонии без адвоката Ирины Бирюковой. Сама адвокат, напомню, которая передала журналистам видеозапись пыток, была вынуждена покинуть Россию из-за угроз.