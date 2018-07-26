В Петербурге вынесли приговоры восьми предполагаемым участникам движения «Хизб ут-Тахрир»*
Оно признано в России террористической организацией. Как сообщает сайт Медиазона, суд назначил сроки от 5 лет общего до 10 с половиной строгого режима. Их признали виновными в участии террористической организации – все, кроме одного обвиняемого, признали вину.
* — деятельность организации запрещена на территории РФ
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