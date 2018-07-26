Редакция журнала Forbes обратилась в прокуратуру из-за исчезнувшей из номера статьи о бизнесе братьев Магомедовых

Об этом пишет газета Ведомости. Статью под названием «Дела семейные», рассказывающую о братьях, подозреваемых в хищении двух с половиной миллиардов рублей, должны были напечатать в номере за август. Материал сверстали, издали в номер, его утвердил исполняющий обязанности главного редактора, но текст так и не появился. Исполняющий обязанности главного редактора Николай Мазурин подтвердил Ведомостям, что подал заявление и просит провести проверку возможного нарушения закона о СМИ.