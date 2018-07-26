Редакция журнала Forbes обратилась в прокуратуру из-за исчезнувшей из номера статьи о бизнесе братьев Магомедовых
Об этом пишет газета Ведомости. Статью под названием «Дела семейные», рассказывающую о братьях, подозреваемых в хищении двух с половиной миллиардов рублей, должны были напечатать в номере за август. Материал сверстали, издали в номер, его утвердил исполняющий обязанности главного редактора, но текст так и не появился. Исполняющий обязанности главного редактора Николай Мазурин подтвердил Ведомостям, что подал заявление и просит провести проверку возможного нарушения закона о СМИ.
Комментарии3
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sadda 26 июля 2018 | 14:36
Поди Песков постарался, он с этими братьями все корефанился, подкармливали они его неплохо.
seryj_wolk 26 июля 2018 | 14:37
Рфские воры демонстрируют высший пилотаж. Уже умудрились статью из номера журнала скомуниздить.
srk2658lu 26 июля 2018 | 14:44
У мафии длинные руки, всё, что захочет возьмёт и вынет...