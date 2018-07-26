Российский союз туриндустрии предупредил о возможном закрытии всех визовых центров страны

По словам пресс-секретаря ведомства Ирины Тюриной, депутаты Единой России внесли поправки, которые предполагают систему аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. При этом критерии таковы, что аккредитацию не сможет пройти ни одна из ныне действующих компаний, — сказала Тюрина в интервью «Эха Москвы». По ее словам, в случае принятия поправок иностранным посольством будет проще всего закрыть визовые центры в России.