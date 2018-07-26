Российский союз туриндустрии предупредил о возможном закрытии всех визовых центров страны
По словам пресс-секретаря ведомства Ирины Тюриной, депутаты Единой России внесли поправки, которые предполагают систему аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. При этом критерии таковы, что аккредитацию не сможет пройти ни одна из ныне действующих компаний, — сказала Тюрина в интервью «Эха Москвы». По ее словам, в случае принятия поправок иностранным посольством будет проще всего закрыть визовые центры в России.
Комментарии6
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danko1 26 июля 2018 | 14:34
Так постепенно опускают железный занавес.
Скоро и выездные визы введут только для членов ЕР.
irdo 26 июля 2018 | 14:35
По ее словам, в случае принятия поправок иностранным посольством будет проще всего закрыть визовые центры в России.
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К этому все идет.
К железному занавесу.
Велкам в СССР.
post_v 26 июля 2018 | 14:35
потом окажется, что все визовые центры поменяют собственника, и собственник будет членом кооператива "Озеро" ?
или это кормежка для чьей-то дочки (внучки, Жучки) ?
marsianka_ 26 июля 2018 | 14:36
Дурь и непрофессионализм зашкаливают, вот уже снова не удивительно, но все также противно
hihi2raza 26 июля 2018 | 14:42
Все страны должны перестать выдавать визы россиянам, пусть дому сидят со своей ботоксной кремлевской крысой. И так до тех пор пока крыса не сдохнет.
motooppic 26 июля 2018 | 14:45
сейчас только дебилоиды свои жизни не жалеют и едут в европомойку или пиндостан. Поэтому для нас же безопаснее если визовых центров не будет-никто российских туристов не взорвет и не убъет на отдыхе за границей