Владельцы рудника в Забайкалье сообщили о невозможности выплатить зарплату голодающим шахтерам из-за «Промсвязьбанка»
Владельцы рудника в Забайкалье, где шахтеры объявили голодовку, требуют начать выплаты по заработным платам голодающим шахтерам. Однако «Промсвязьбанк», от которого зависит это решение, их игнорирует. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный экономист ООО «Урюмкан» Ольга Майорова.
«Проблема не в том, что у нас нет денежных средств или желания заплатить шахтерам, а в нашем кредитующем банке — «Промсвязьбанке». У нас есть деньги, и мы уже неоднократно выставляли платежи на перечисление средств на рудник, однако они оставались без ответа», — сказала она.
Как уточнила О.Майорова, в связи с тем, что у компании большой кредитный портфель в «Промсвязьбанке», банк требует в первую очередь гасить кредиты и только потом заработную плату. «Мы с этим не согласны, поэтому к решению данного вопроса подключен полпред СФО, губернатор и правительство Забайкальского края», — отметила она.
По словам О.Майоровой, в ближайшее время банк планирует рассмотреть этот вопрос еще раз и принять решение. «Пока официального отказа не было: нас игнорировали, а платежка просто не исполнялась», — заключила она.
25 июля шахтеры ООО «Дарасунский рудник» объявили голодовку, требуя погашения зарплаты. В акции участвуют 92 человека. По словам руководителя предприятия Евгения Рогалева, горняки планируют голодать до полного погашения долгов, сумма которых составляет 32 миллиона рублей.
Комментарии2
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polsan 26 июля 2018 | 14:31
По словам руководителя предприятия Евгения Рогалева, горняки планируют голодать до полного погашения долгов.
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Интересно, а сам Рогалёв зарплату свою руководителя получает исправно или тоже голодает?
dataan 26 июля 2018 | 14:42
polsan: Голодает. Он на диете. Ему врач посоветовал убрать лишние кило. Так что он солидарен с шахтерами. :)