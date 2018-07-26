Ансамбль имени Александрова не будет участвовать в «Нашествии»
Накануне источник «Коммерсанта» в Минобороны сообщил, что коллектив заменит группы, отказавшиеся от участия в рок-фестивале.
Было ли изначально предусмотрено выступление ансамбля российской армии имени Александрова на фестивале «Нашествие», в коллективе не уточнили. В интервью ТАСС худрук ансамбля Геннадий Саченюк лишь сказал, что на сегодняшний день это выступление не запланировано. Организатор «Нашествия» Анастасия Рогожникова, между тем, рассказала агентству РИА Новости, что узнала о возможном участии коллектива лишь из публикаций СМИ. По ее словам, выступление ансамбля заранее не анонсировалось. Откуда появилась информация об этом, организаторы не знают, добавила Рогожкина. Накануне же источники в Минобороны в интервью «Коммерсанту» утверждали, что ведомство инициировало участие ансамбля имени Александрова в «Нашествии» в качестве реакции на демарш ряда групп. Часть коллективов, напомним, отказалась выступать на рок-фестивале из-за того, что на его территории будет размещена экспозиция боевой техники и вооружения российской армии.
Среди отказавшихся от участия в «Нашествии» артистов – группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», а также певица Монеточка. Она, впрочем, не объясняла причины своего отказа.
Комментарии8
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gordy 26 июля 2018 | 14:17
Ну и что: Мэрилин Мэнсон ведь тоже не будет?
idshoohov 26 июля 2018 | 14:35
gordy:
Какое отношение армия и ансамбль Александрова имеют к рок-фестивалю?
dataan 26 июля 2018 | 14:45
idshoohov: Эху по барабану. Эху лишь бы новую тему на пустом месте раздуть
lazich 26 июля 2018 | 14:18
А Бурановские бабушки участвуют?
ly4_sveta 26 июля 2018 | 14:25
lazich: Дедушка Путин споёт под свой аккомпанемент
«С чего начинается Родина... )))
koshkaedu 26 июля 2018 | 14:32
lazich: А они служили в Армии? Смотри Троицкого - Балалайкина
ly4_sveta 26 июля 2018 | 14:23
Под дулами автоматов хоть кого загонят,
заставят и научат. Здесь законы зоны в
приоритете.
chakandnorris Сергей Тришкин 26 июля 2018 | 14:28
Ансамбль имени Александрова не будет участвовать в «Нашествии»
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Тоже отказался?