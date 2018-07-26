Ансамбль имени Александрова не будет участвовать в «Нашествии»

Накануне источник «Коммерсанта» в Минобороны сообщил, что коллектив заменит группы, отказавшиеся от участия в рок-фестивале.

Было ли изначально предусмотрено выступление ансамбля российской армии имени Александрова на фестивале «Нашествие», в коллективе не уточнили. В интервью ТАСС худрук ансамбля Геннадий Саченюк лишь сказал, что на сегодняшний день это выступление не запланировано. Организатор «Нашествия» Анастасия Рогожникова, между тем, рассказала агентству РИА Новости, что узнала о возможном участии коллектива лишь из публикаций СМИ. По ее словам, выступление ансамбля заранее не анонсировалось. Откуда появилась информация об этом, организаторы не знают, добавила Рогожкина. Накануне же источники в Минобороны в интервью «Коммерсанту» утверждали, что ведомство инициировало участие ансамбля имени Александрова в «Нашествии» в качестве реакции на демарш ряда групп. Часть коллективов, напомним, отказалась выступать на рок-фестивале из-за того, что на его территории будет размещена экспозиция боевой техники и вооружения российской армии.

Среди отказавшихся от участия в «Нашествии» артистов – группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», а также певица Монеточка. Она, впрочем, не объясняла причины своего отказа.