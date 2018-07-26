Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную России по футболу
РФС официально согласовал продление контракта, — сообщил член исполкома Российского футбольного союза, депутат Игорь Лебедев. Новый контракт будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на два, если Россия выйдет в финальное участие чемпионата Европы 2020-го года.
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