Полузащитник ЦСКА Александр Головин вылетел утром из Москвы во Францию для прохождения медицинского осмотра

Уже сегодня футболист может подписать контракт с «Монако».

Вице-президент монегасков Вадим Васильев накануне вечером объявил, что вице-чемпионы Франции достигли договоренности с ЦСКА о переходе Головина. С 22-х летним футболистом будет подписан пятилетний контракт, по которому, как сообщают СМИ, он будет зарабатывать около двух миллионов евро в год.

Претендентами на Александра были многие ведущие европейские клубы. В том числе лондонский Челси и итальянский Ювентус. Однако Монако сделал армейскому клубу наиболее выгодное предложение. Выразив намерение заплатить за переход футболиста 35 млн Евро. При том, что стоимость Головина, по данным Трансфермаркт, не превышает 25 млн.

Отметим, что переход в Монако на руку и самому футболисту. В Челси или Ювентусе Александру сложно было бы пробиться в основной состав. В то время, как средняя линия монегасков укомплектована не столь звездными футболистами. К тому же, в Монако в последние годы успешно раскрываются молодые дарования. Именно здесь заявил о себе французский форвард Килиан Мбаппе, ставший одним из героев недавнего Чемпионата мира.

Добавим, что трансфер Головина в Монако станет самым дорогим в истории российского футбола.