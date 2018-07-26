Вашингтон намерен оставить в силе антироссийские санкции – они будут действовать до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Он подчеркнул, что США не признают и не признают аннексию Крыма.

«Мы едины с нашими союзниками и партнерами, а также международным сообществом по поводу территориальной целостности Украины», — подчеркнул госсекретарь. Он не исключил, что в отношении России будут введены дополнительные санкции.