Вашингтон намерен оставить в силе антироссийские санкции
Вашингтон намерен оставить в силе антироссийские санкции – они будут действовать до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Он подчеркнул, что США не признают и не признают аннексию Крыма.
«Мы едины с нашими союзниками и партнерами, а также международным сообществом по поводу территориальной целостности Украины», — подчеркнул госсекретарь. Он не исключил, что в отношении России будут введены дополнительные санкции.
Комментарии9
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ostapbey 26 июля 2018 | 14:14
Что скажет вечером телевизор, заглянувшим в холодильник россиянцам??
Очередная, мол, порция пользы, выгоды , стимула
Даже
seryj_wolk 26 июля 2018 | 14:15
Чем больше санкций, тем крепче рфия во всех отношениях, кроме глиняных ножек, по которым уже пошли трещины. А так, все хорошо!
ostapbey 26 июля 2018 | 14:18
seryj_wolk: ??
."Нас бьют, а мы крепчаем", заявил Путин. Но поговорка в оригинале звучит несколько иначе. Что имел в виду президент????
Даже?
navsegda 26 июля 2018 | 14:35
ostapbey: Серьёзных санкций ещё не было , ну запретили дюжине другой чинуш въезд , запретили некоторым компаниям давать в долг и запретили продавать некоторые технологии . Даже если эти санкции отменить ничего не изменится , проблемы в экономике системные
ostapbey 26 июля 2018 | 14:41
navsegda: на каждую охоту собираеся и жертва и охотник. Каждый за своим оружием.
Тут важно не спутать кто есть кто. И удовольствие от охоты получить.. И кровожадным не выглядеть.
А эдаким добряком..
Дядушкой Сэмом..
Кстати, почему дядя Сэм??
А от чувства юмора US.
По начальным буквам на бочках с порохом..как гуманитарной помощью.
Даже..
timwlad79 26 июля 2018 | 14:23
Вашингтон намерен оставить в силе антироссийские санкции
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Ну это для того чтобы типа одолжения с барского плеча делать,.
Тоже самое относится и принятию декларации по Крыму.
Ну будем надеется что господин Дериааска на этот дешёвый трюк не попадётся.
ostapbey 26 июля 2018 | 14:25
timwlad79: ты готов отслюнявить и Дериааске, чтоб переплюнуть и его?
И сколько сотен тысяч долларов?
А то вдруг в Крыму тебя Горный переплюнет..
Будет без тебя скучновато.
Даже...
gригорьич 26 июля 2018 | 14:23
Не крымздите да не крымздимы будете
shibaev 26 июля 2018 | 14:39
США выступили гарантами...ВВП пренебрёг... В итоге имеем то,что " денег нет" со всеми вытекающими.