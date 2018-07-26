Армения не стремится стать членом НАТО

Тем не менее, она планирует сотрудничать с блоком, — сказал «Эху Москвы» премьер-министр Никол Пашинян: «Я участвовал не в саммите НАТО, а в саммите стран, которые участвуют в миротворческой миссии в Афганистане в рамках НАТО. Мы участвуем еще в миротворческой миссии в Косово, и у нас есть кое-какие программы, мы сотрудничаем с НАТО не первый год, и это будет продолжаться. Мы сейчас являемся членами организации ОДКБ, и мы сейчас говорим, что наша цель – то, что членство Армении в этой организации стало более и более эффективным. И у нас есть кое-какие вопросы к нашим партнерам в ОДКБ, и сейчас наша цель – сделать эту организацию более эффективной».

Пашинян отдельно упомянул, что для Армении отдельно важны отношения в Грузии в рамках НАТО.