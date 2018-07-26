Армения не стремится стать членом НАТО
Тем не менее, она планирует сотрудничать с блоком, — сказал «Эху Москвы» премьер-министр Никол Пашинян: «Я участвовал не в саммите НАТО, а в саммите стран, которые участвуют в миротворческой миссии в Афганистане в рамках НАТО. Мы участвуем еще в миротворческой миссии в Косово, и у нас есть кое-какие программы, мы сотрудничаем с НАТО не первый год, и это будет продолжаться. Мы сейчас являемся членами организации ОДКБ, и мы сейчас говорим, что наша цель – то, что членство Армении в этой организации стало более и более эффективным. И у нас есть кое-какие вопросы к нашим партнерам в ОДКБ, и сейчас наша цель – сделать эту организацию более эффективной».
Пашинян отдельно упомянул, что для Армении отдельно важны отношения в Грузии в рамках НАТО.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
timwlad79 26 июля 2018 | 14:20
Армения не стремится стать членом НАТО
--------------
Ну по евреям знаем ,что есть армяне.
Ради халяв под всех лягут как та российская интеллигенция с евреями и начнут спекулировать и требовать санкций у дяди из за океана чтобы нагадить по больше всем где живут при этом сами ,но чтобы настоять на своём используя акцию устрашения.
Ну проходили всё это со всеми так называемыми национальными меньшинствами во всех республиках бывшего СССР.
platonnekafrin 26 июля 2018 | 14:27
Братья армяне, спасибо! Хоть вы славянами настоящими оказались!
ymnikymnik 26 июля 2018 | 14:37
platonnekafrin:
Уймис какие славяни ?
Теперь новый пример будет требовать компенсации моль мы ради вас не стали членом НАТО давайте нам газ по дешевле, кредиты, оружие, таможенный без пошлин так что твои "братя славяни " тебя обдерут до трусов.
platonnekafrin 26 июля 2018 | 14:43
ymnikymnik: Именно так поступают настоящие братья славяне. Но трусы армянам не отдам даже по-братски!