Один из фигурантов дела о мошенничестве в НПО имени Лавочкина Игорь Третьяков скрылся
Он объявлен в федеральный розыск, — сообщает Следственный комитет. В СК подтвердили, что другие фигуранты – гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова задержаны. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили 332 с половиной миллиона рублей путем необоснованных премиальных выплат адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры», — сообщает Коммерсант.
Комментарии4
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srk2658lu 26 июля 2018 | 14:19
Вверху ворують, а этим пониже, что - нельзя?
oxlomon 26 июля 2018 | 14:36
srk2658lu:
Нельзя!
С чего это вы вдруг решили, что вам оно “можно”, безотносительно того, что происходит “наверху”?
irdo 26 июля 2018 | 14:22
Один из фигурантов дела о мошенничестве в НПО имени Лавочкина Игорь Третьяков скрылся
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Хоть один сообразил, что в РФ от тюрьмы и от сумы можно только за границей скрыться.
tks 26 июля 2018 | 14:26
Если т.н. "гонорар успеха" - премиальные выплаты платились за проигранные дела, тогда это 100% хищение, причём наглое и грубое.
Кстати, сокрытие одного из подозреваемых придаёт обвинению весомость, поэтому попытку скрыться могут специально спровоцировать сами следственные органы.