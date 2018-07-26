Один из фигурантов дела о мошенничестве в НПО имени Лавочкина Игорь Третьяков скрылся

Он объявлен в федеральный розыск, — сообщает Следственный комитет. В СК подтвердили, что другие фигуранты – гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова задержаны. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили 332 с половиной миллиона рублей путем необоснованных премиальных выплат адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры», — сообщает Коммерсант.