Бывший высокопоставленный сотрудник СК Александр Ламонов, осужденный за получение взятки, обжалует приговор

Бывший высокопоставленный сотрудник Следственного комитета Александр Ламонов, осужденный за получение взятки, обжалует приговор. Защита не согласна с наказанием, в том числе с назначенным штрафом. Сегодня Мосгорсуд приговорил Ламонова к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 32 с половиной миллиона рублей.