Бывший высокопоставленный сотрудник СК Александр Ламонов, осужденный за получение взятки, обжалует приговор
Бывший высокопоставленный сотрудник Следственного комитета Александр Ламонов, осужденный за получение взятки, обжалует приговор. Защита не согласна с наказанием, в том числе с назначенным штрафом. Сегодня Мосгорсуд приговорил Ламонова к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 32 с половиной миллиона рублей.
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