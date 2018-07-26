Матвиенко возмущена пытками в ярославской колонии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмущена пытками в ярославской колонии. По ее словам, преступление должно быть тщательно расследовано. Совет Федерации подключится к работе по реформированию ФСИН, — добавила Матвиенко.
Сегодня же районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия об аресте седьмого подозреваемого по делу о пытках – это младший инспектор Дмитрий Соловьев. Он признал свою вину. Накануне арестованы пять сотрудников ярославской колонии, шестому продлили арест.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 26 июля 2018 | 14:10
А в других колониях и СИЗО повсеместные пытки и убийства Матвиенко не возмущают?
gordy 26 июля 2018 | 14:36
@Совет Федерации подключится к работе по реформированию ФСИН, ...@
Переименуют заплечников в опричники или наоборот?
astet 26 июля 2018 | 14:39
danko1:
Этот скандал длится уже неделю!
Почему Матвиенко столько времени молчала?
Одно из двух:
1. или до сих пор не было указания из Кремля возмутиться
2. или Валя-стакан вышла из запоя.
polsan 26 июля 2018 | 14:11
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмущена пытками ....
Неужели она об этом ничего не знала раньше? Трудно в это поверить!
srk2658lu 26 июля 2018 | 14:17
polsan: Ничего трудного. Она живёт в другом мире, в мире Совфеда.
А там не пытают...
ly4_sveta 26 июля 2018 | 14:36
polsan: Откуда она может знать? Она же
ТАМ ещё не сидела. Пока она в другом
месте сидит.)))
tv_victim 26 июля 2018 | 14:12
Не сенатор, а какая-то инженю.... Или травести... Наивная такая, все ей вновинку, каждый день открытия.... Прав был герой Яковлева из бессмертного фильма "Кин-Дза-Дза": "Правительство на другой планете живет, родной".....
sergei_tn 26 июля 2018 | 14:12
Весь интернет, много лет, полон роликами о пытках, которые повсеместны. Дума принимает закон, фактически легализующий пытки.
А у Матвиенки вдруг открылись глаза :)
Кто же нами правит-то? Уже за столько лет несменяемой власти, об этих ФИО, казалось бы все должны знать. Ан нет, жизнь богаче, а эти .... у власти, многограннее :)
mamiluk 26 июля 2018 | 14:15
"Возмущена пытками"?...ну и что она сделает:подаст в отставку в знак протеста или призовёт своих "соратников" искоренить в корне то, что происходит за кулисами ФСИН?
Замахнется на нынешнюю систему? Что-то мне подсказывает,что кресло и должность для неё важнее,чем судьбы каких то холопов...зачем идти против ветра,когда и так всё прёт...нет, поворчать -это не страшно...опасны дела и поступки:вот они строго регламентированы...и контролируются.
tv_victim 26 июля 2018 | 14:30
mamiluk: В ее понимании она уже и так много сделала! Теперь отдых еще лет на пять.
srk2658lu 26 июля 2018 | 14:15
Валя - полстакана опять в удивлении?
То в Сибири удивлялась разбитым городским дорогам, то теперь пытками в тюрьме...
Удивляющаяся Валя...
platonnekafrin 26 июля 2018 | 14:23
Ей если провести обследование, то может оказаться, что она не девственница. Больше прежнего она, пожалуй, удивится. Маразм алкоголический, возможно.
mag49 26 июля 2018 | 14:25
и что в этом удивительного? ты что матвиенко с Марса что ли прилетела? в этой стране в каждом ОВД регулярно пытают людей!!!
yurhip 26 июля 2018 | 14:28
Похоже, ветер подул, иначе чего бы это она
jasst3r 26 июля 2018 | 14:29
О очнулась) наконец-то разрешили возмутиться
jetsam 26 июля 2018 | 14:31
так возмущена, так возмущена..
---
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
--- (с) Л.Филатов.
ly4_sveta 26 июля 2018 | 14:34
Возмущена и что? Потому что вывели нелюдей на
свет и показали всему миру? А по поводу других
колоний с пытками и убийствами она не возмущается?
Последнее время она только и появляется, чтобы
удивиться и возмутиться. А дальше что? Какие последствия?
Шаги? Результаты? Итоги?
koshkaedu 26 июля 2018 | 14:35
//Матвиенко возмущена...// А что, разрешили возмущаться?
ruderpost 26 июля 2018 | 14:38
вот пусть бы валя оторвала свою откормленную задницу от СФкого кресла и съездила в народ. сама бы убедилась о содеяном.