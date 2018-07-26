Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмущена пытками в ярославской колонии. По ее словам, преступление должно быть тщательно расследовано. Совет Федерации подключится к работе по реформированию ФСИН, — добавила Матвиенко.

Сегодня же районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия об аресте седьмого подозреваемого по делу о пытках – это младший инспектор Дмитрий Соловьев. Он признал свою вину. Накануне арестованы пять сотрудников ярославской колонии, шестому продлили арест.