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Эксклюзив Эха 14:00, 26 июля 2018

Один из видных деятелей «Единой России» решил покинуть руководство партии

Речь идет о Сергее Железняке. Его отставку связывают с отсутствием во время голосования за пенсионную реформу.

В день принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении Сергей Железняк находился на больничном. Отсутствовали по уважительным причинам еще несколько единороссов, а Наталья Поклонская вовсе проголосовала против реформы – единственная в партии власти.

Наблюдатели предрекли ей потерю членства в думском комитете по безопасности. Между тем неявку замсекретаря «Единой России» Железняка источники объяснили его нежеланием поддерживать повышение пенсионного возраста, и говорили о неминуемых последствиях. По информации РБК, уход – инициатива самого депутата. Свою отставку с партийной должности до голосования он успел обсудить с секретарем «Едра» Андреем Турчаком и тогда же написал заявление. Но для руководства решение все равно стало неожиданным.

В «Единой России» Железняк отвечал за международную деятельность, до этого курировал вопросы идеологии. Решение по депутату будет принято на ближайшем заседании президиума генсовета. О выходе из партии при этом речь не идет.

Официальных комментариев пока нет.

Уход Сергея Железняка с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России» ни на что не повлияет. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орлов. «Уход Железняка с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России» не приведет к существенным изменениям в партии. В том числе речь идет о ее политическом позиционировании и повестке ее международной деятельности», — сказал он. Как уточнил Д.Орлов, «в последнее время деятельность Железняка на этом посту в принципе была не очень заметной». «На информационном поле вокруг «Единой России» это тоже практически не отразится», — подчеркнул он. Д.Орлов отказался от комментариев по поводу того, кто может занять освободившуюся должность.

Отставка Железняка не приведет к значительным последствиям – все происходит в рамках партийной этики, — считает политолог Михаил Виноградов.

За законопроект о повышении пенсионного возраста не голосовали еще четыре депутата от Единой России. Они отсутствовали на заседании. Единая Россия приняла решение консолидировано голосовать «за», депутат Наталья Поклонская проголосовала против. Теперь ей грозит отставка с руководящих постов в Госдуме, — утверждают информированные источники Интерфакса. Сама Поклонская утверждает, что никто из единороссов ее не осуждал. «У нас же не 37-ой год, в конце концов», — заявила бывший крымский прокурор.

Комментарии

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punyoshohlai 26 июля 2018 | 14:02

Решил от суда отмазаться?

gordy 26 июля 2018 | 14:03

Ему было знамение: едросов вскоре распустят?

danko1 26 июля 2018 | 14:05

gordy: Крысы бегут с тонущего корабля.
И первые побежавшие потом будут доказывать, что всегда против путинской политики выступали.
Только кто им поверит?

danko_voila 26 июля 2018 | 14:06

danko1: старая дежурная крыса. Тебя давно пока опустить и распустить.

danko_voila 26 июля 2018 | 14:08

gordy: у меня знамение, что коклотроллей и старую мрась данко1 скоро распустят и опустят.

edyunia 26 июля 2018 | 14:13

danko1: \\Только кто им поверит?\\
Сдаётся мне многие, боюсь большая часть населения РФии не может делать никаких логических выводов, в том числе как исторических, так и экономических.

irdo 26 июля 2018 | 14:26

danko1:
И первые побежавшие потом будут доказывать, что всегда против путинской политики выступали.
Только кто им поверит?
=============
В степи под Херсоном —
Высокие травы,
В степи под Херсоном — курган.
Лежит под курганом,
Заросшим бурьяном,
Матрос Железняк, партизан.

Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону —
В засаду попался отряд.
Налево — застава,
Махновцы — направо,
И десять осталось гранат.

«Ребята, — сказал,
Обращаясь к отряду,
Матрос-партизан Железняк, —
Херсон перед нами,
Пробьемся штыками,
И десять гранат — не пустяк!»

Сказали ребята:
«Пробьемся штыками,
И десять гранат — не пустяк!»
Штыком и гранатой
Пробились ребята...
Остался в степи Железняк. ...

danko_voila 26 июля 2018 | 14:03

Следущая данко1 должна покинуть сайт эха Москвы за протест, что мало её хамства печатают.

svirepyi_gary 26 июля 2018 | 14:03

Соскочить хочет....ренегат...мерзавец...
Дистанцироваться от Единой партии России и от Владимира Путина.
Не выйдет!!!!
У ФСБ длинные руки.
Достанем в любой точке планеты болгарским зонтиком или плутонием.

sergei_tn 26 июля 2018 | 14:04

Пора валить.

Подальше, пока не началось.

sadda 26 июля 2018 | 14:09

Поди решил к дочуркам в Европу слинять. Нахапался уже хорошо, бедствовать не будет.

gvs 26 июля 2018 | 14:10

Матрос Железняк устал )))

sborisych 26 июля 2018 | 14:11

Это оне пока что шуруют почти сплочённой колонной.. Спасаться, поди, будут вразнобой..

ded62ushka 26 июля 2018 | 14:12

Проницательный молодой человек. Далеко пойдет.

benin_papa__ 26 июля 2018 | 14:33

ded62ushka:
Железняк советский еще замполит.
Профессиональный кукарекатель на тему "Слава КПСС", "Мы придем к победе коммунистического труда" и прочей чуши.
Само по себе явление еще то...
Вступить в КПСС в 1990 году мог либо клинический идиот, либо отпетый негодяй.
Возможно, просто благоразумно уносит ноги.
Готовится отбыть за пределы останков СССР и не попасть там под санкции.

srk2658lu 26 июля 2018 | 14:12

Матрос Железняк своё дело для себя сделал.
Можно и в тень уйти.
Тусклая личность...

podwodnik 26 июля 2018 | 14:16

Интересно они названия обвинений те же оставят или новые придумают? По старому вроде Железняк левый уклонист, Поклонская украинский шпион, а Исаев скрытый троцкист.

irdo 26 июля 2018 | 14:31

podwodnik:


Интересно они названия обвинений те же оставят или новые придумают? По старому вроде Железняк левый уклонист, Поклонская украинский шпион, а Исаев скрытый троцкист.
==========
Роют туннель в Лондон..:))))

koshkaedu 26 июля 2018 | 14:25

О, всё не так просто. Железняк думает о будущем …

Война на Востоке Украины. Путин - царь и главнокомандующий.
Зюганов в Государственной Думе, спит и видит превратить войну
империалистическую в войну гражданскую. Вот тут-то Железняк и
пригодится.

pikol 26 июля 2018 | 14:26

Крысы ,которые поумней , уже разбегаются. Будем наблюдать.

chnch 26 июля 2018 | 14:30

У некоторых людей есть ещё один орган - чуйка называется. Располагается он (орган ентот) ниже спины, но выше ног. Вот у Железнека ентот орган развит на 100%! Чует когда хвалить, а когда валить просто безошибочно! Биографию просто посмотрите! Эталон приспособленца!

ed10075 26 июля 2018 | 14:38

Это не партия, это банда, со своими бандитскими законами и понятиями. Они там все повязаны кровью Донбаса, смертью больных детей, которым отказано в усыновлении иностранцами, аннексией Крыма, и теперь вот людоедским решением о повышении пенсионного возраста.

irinakingsize1 26 июля 2018 | 14:43

\\Вовремя предать -это не предать, это предвидеть!\\

Ээээээхххххх....жаль, что Помет греет щас где-нить на Комо или в Майами свою непримиримую к врагам России жопку, а то бы он нам вечерком объяснил, как теперь надо народу называть этих отщепенцев.
У Натальи , видно. знамение какое-то было нехорошее-ее хорошо бы вернуть туда, где взяли, а то как бы ей про Крым чего не привиделось - прокурор же все-таки .
А Сергея -отпустить к дочкам в гейропу-он жеж для них старался, намучался ,поди, зенки на ток-шоу выпучивать. Но в Верону пока не надо-там харкнуть могут по местным обычаям.
Ждем дальнейших подвигов.

poster6996 26 июля 2018 | 14:46

Крысы бегут с корабля. Видать течь даёт...

plank1957 26 июля 2018 | 14:48

Радио "Свобода" сообщает о выходе из ЕР некоторых деятельных членов партии. В КПСС тоже начиналось нечто похожее в 1990 году. Пусть рядовые партийцы от ЕР объяснят своим детям и внукам, как они одобряли увеличение пенсионного возраста.

ly4_sveta 26 июля 2018 | 14:49

Жена за границей. Дочери за границей. Гнездышко
за границей. Счета за границей. Просто нашёл повод
вовремя срулить. Вот и все.
А уж про то, что подействует или не подействует его
уход на эту, якобы, партию, и как-то отразиться на ее
«работе», - совсем смешно. Вместо одного болвана
Путин пришлёт другого. У них задача-то одна - по его приказу
нажимать на кнопки. Там дурак на идиоте сидит и
кретином погоняет. Серость, невежество, безграмотность,
мракобесие, дремучемть -вот их определения. Да плюс еще
воровство с жульничеством.

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