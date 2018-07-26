Один из видных деятелей «Единой России» решил покинуть руководство партии

Речь идет о Сергее Железняке. Его отставку связывают с отсутствием во время голосования за пенсионную реформу.

В день принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении Сергей Железняк находился на больничном. Отсутствовали по уважительным причинам еще несколько единороссов, а Наталья Поклонская вовсе проголосовала против реформы – единственная в партии власти.

Наблюдатели предрекли ей потерю членства в думском комитете по безопасности. Между тем неявку замсекретаря «Единой России» Железняка источники объяснили его нежеланием поддерживать повышение пенсионного возраста, и говорили о неминуемых последствиях. По информации РБК, уход – инициатива самого депутата. Свою отставку с партийной должности до голосования он успел обсудить с секретарем «Едра» Андреем Турчаком и тогда же написал заявление. Но для руководства решение все равно стало неожиданным.

В «Единой России» Железняк отвечал за международную деятельность, до этого курировал вопросы идеологии. Решение по депутату будет принято на ближайшем заседании президиума генсовета. О выходе из партии при этом речь не идет.

Официальных комментариев пока нет.

Уход Сергея Железняка с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России» ни на что не повлияет. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орлов. «Уход Железняка с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России» не приведет к существенным изменениям в партии. В том числе речь идет о ее политическом позиционировании и повестке ее международной деятельности», — сказал он. Как уточнил Д.Орлов, «в последнее время деятельность Железняка на этом посту в принципе была не очень заметной». «На информационном поле вокруг «Единой России» это тоже практически не отразится», — подчеркнул он. Д.Орлов отказался от комментариев по поводу того, кто может занять освободившуюся должность.

Отставка Железняка не приведет к значительным последствиям – все происходит в рамках партийной этики, — считает политолог Михаил Виноградов.

За законопроект о повышении пенсионного возраста не голосовали еще четыре депутата от Единой России. Они отсутствовали на заседании. Единая Россия приняла решение консолидировано голосовать «за», депутат Наталья Поклонская проголосовала против. Теперь ей грозит отставка с руководящих постов в Госдуме, — утверждают информированные источники Интерфакса. Сама Поклонская утверждает, что никто из единороссов ее не осуждал. «У нас же не 37-ой год, в конце концов», — заявила бывший крымский прокурор.